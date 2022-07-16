Глава Сумской ОВА: Причин для лишних волнений в эти выходные нет

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявляет, что причин для лишних волнений в эти выходные у жителей области нет.

Источник: Живицкий в Facebook

Дословно: "Сохраняйте спокойствие, не реагируете на провокационные заявления некоторых должностных лиц, не имеющих обоснованных причин.

Приграничье Сумской области обстреливается из всех видов артиллерии фашистов. Действительно будьте бдительны и осторожны в 20-километровой зоне от границы.

Причин для лишних волнений в эти выходные нет".

Детали: Живицкий отметил, что угроза ракетных обстрелов с первого дня войны "как была, так и есть".

"Но это не повод паниковать и уезжать из городов", – подчеркнул он.

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Что предшествовало: Мэр Сум Александр Лисенко 16 июля посоветовал жителям города покинуть его на выходные.

Мэр Белополья Юрий Зарко также призвал жителей уехать подальше от границы. "Похоже, нас ждут непростые выходные", - заявил он.

В субботу вечером президент Владимир Зеленский призвал украинцев не верить фейкам и анонимным источникам, в частности, о подготовке массированного российского ракетного удара по Украине.