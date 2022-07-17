У Криворізькому районі росіяни спалили урожай на кількох десятках гектарів полів – Вілкул

У Криворізькому районі через удари росіян спалахнула пожежа на кількох десятках гектарів полів, вогонь знищив урожай.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул під час брифінгу

Пряма мова: "У Криворізькому районі орки били в район Великої Костромки. Біля Мар'янського через обстріл був спалах на кількох десятках гектарів полів. Урожай знищено вогнем.

Але наші рятувальники зуміли локалізувати та ліквідувати пожежу, щоб вогонь не охопив більшої площі. Жертв, дякувати Богу, там немає".

Деталі: Крім того, Вілкул повідомив, що залповим вогнем ворог накривав прикордонні території: райони населених пунктів Нововоронцівка, Оскорівка, Трудолюбівка та інші.

Також росіяни вдарили в районі Потьомкіного – це визволена частина Херсонської області.

Нагадаємо: Вранці 16 липня росіяни ударили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя, у результаті чого були пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Повідомлялося, що одна жінка отримала поранення, а двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир.

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У результаті вранішнього російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області загинули двоє людей та ще одна жінка отримала поранення.