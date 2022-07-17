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У Криворізькому районі росіяни спалили урожай на кількох десятках гектарів полів – Вілкул

Ольга Глущенко Неділя, 17 липня 2022, 00:15
У Криворізькому районі росіяни спалили урожай на кількох десятках гектарів полів – Вілкул
Вілкул, скриншот

У Криворізькому районі через удари росіян спалахнула пожежа на кількох десятках гектарів полів, вогонь знищив урожай.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул під час брифінгу

Пряма мова: "У Криворізькому районі орки били в район Великої Костромки. Біля Мар'янського через обстріл був спалах на кількох десятках гектарів полів. Урожай знищено вогнем.

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Але наші рятувальники зуміли локалізувати та ліквідувати пожежу, щоб вогонь не охопив більшої площі. Жертв, дякувати Богу, там немає".

Деталі: Крім того, Вілкул повідомив, що залповим вогнем ворог накривав прикордонні території: райони населених пунктів Нововоронцівка, Оскорівка, Трудолюбівка та інші.

Також росіяни вдарили в районі Потьомкіного – це визволена частина Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Вранці 16 липня росіяни ударили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя, у результаті чого були пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Повідомлялося, що одна жінка отримала поранення, а двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир.

У результаті вранішнього російського обстрілу Нікополя Дніпропетровської області загинули двоє людей та ще одна жінка отримала поранення.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаобстрілпожежа
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