В Криворожском районе россияне сожгли урожай на нескольких десятках гектаров полей – Вилкул

В Криворожском районе из-за ударов россиян вспыхнул пожар на нескольких десятках гектаров полей, огонь уничтожил урожай.

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул во время брифинга

Прямая речь: " В Криворожском районе орки били в район Великой Костромки. Возле Марьянского из-за обстрелов было возгорание на нескольких десятках гектаров полей.

Урожай уничтожен огнем. Но наши спасатели сумели локализовать и ликвидировать пожар, чтобы огонь не охватил большую площадь. Жертв, слава Богу, там нет".

Детали: Кроме того, Вилкул сообщил, что залповым огнем враг накрывал приграничные территории: районы населенных пунктов Нововоронцовка, Оскоровка, Трудолюбовка и другие.

Также россияне ударили в районе Потемкино – это освобожденная часть Херсонской области.

Напомним: Утром 16 июля россияне ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя, в результате чего были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Сообщалось, что одна женщина получила ранения, а два человека находятся под завалами разрушенных квартир.

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В результате утреннего российского обстрела Никополя Днепропетровской области погибли два человека, еще одна женщина получила ранения.