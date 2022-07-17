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На Слов’янському напрямку ворог зазнав втрат і відступив – зведення

Ольга Глущенко Неділя, 17 липня 2022, 07:08
українські військові, фото: Генштаб

На Слов’янському напрямку ворог отримав від ЗСУ гідну відсіч, зазнав втрат і відійшов.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати визначені завдання. За наявною інформацією, у прикордонних районах Брестської області діє обмеження на відвідування лісу місцевим населенням.

На Сіверському напрямку без особливих змін. Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані Сумської області. Крім того, періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Обстрілював райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".

На Слов’янському напрямку здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах Дібровного, Микільського, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля та Курульки.

На Слов’янському напрямку із ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар’ївка, успіху не мав. Намагався просунутись в напрямку Верхньокам’янки. Отримав рішучу відсіч, зазнав втрат та відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки.

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На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наші позиції в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС. Українські воїни грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки. Також окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій українських військ по лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших. Ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаєву. Зберігається загроза повторення таких дій ворога у регіоні.

Для виявлення змін у положенні ЗСУ та корегування вогню окупанти вели повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного і тактичного рівнів. Противник продовжує інженерне обладнання позицій.

"У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами", – зазначають у Генштабі.

Теми: війнаЗбройні силиРосія
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