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На Славянском направлении враг понес потери и отступил – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 07:08
На Славянском направлении враг понес потери и отступил – сводка
украинские военные, фото: Генштаб

На Славянском направлении враг получил от ВСУ достойный отпор, понес потери и отошел.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять определенные задачи. По имеющейся информации, в приграничных районах Брестской области действует ограничение посещения леса местным населением.

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На Северском направлении без особых изменений. Враг нанес авиаудару вблизи Эсмани Сумской области. Кроме того, периодически производит воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Обстреливал районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

На Славянском направлении совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах Дибровного, Никольского, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья и Курульки.

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На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, успеха не имел. Пытался продвинуться в направлении Верхнекаменки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наши позиции в районах населенных пунктов Новолуганске, Берестово, Белороговка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и территории Углегорской ТЭС. Украинские воины грамотно отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций украинских войск по линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Нововоронцовка, Кобзарцы, Благодатное, Белая Криница, Трудолюбовка, Новогригоровка, Оленевка, Прибугское, Александровка, Лупарево и другие. Враг нанес ракетные удары по городу Николаеву. Сохраняется угроза повторения таких действий врага в регионе.

Для выявления изменений в положении ВСУ и коррекции огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического и тактического уровней. Противник продолжает инженерное оборудование позиций.

"В связи с большими потерями личный состав большинства подразделений оккупационных войск имеет очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищет возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. Особенно это распространено среди оккупантов, которые имели непосредственный огневой контакт с украинскими воинами", – отмечают в Генштабе.

Темы: войнаВооруженные силыРосcия
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