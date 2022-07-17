Удар по Дніпру: пожежу гасили 38 годин, шукають зниклу людину

Рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві у Дніпрі через удар російською ракетою 15 липня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА (ОДА) Валентин Резнченко

Пряма мова: "90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин.

Реклама:

Зараз ведуться пошуки людини, яка зникла на підприємстві під час атаки.

Той підступний ворожий удар забрав життя трьох людей, шістнадцять - отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ