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Удар по Дніпру: пожежу гасили 38 годин, шукають зниклу людину

Олена РощінаНеділя, 17 липня 2022, 12:36

Рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві у Дніпрі через удар російською ракетою 15 липня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА (ОДА) Валентин Резнченко 

Пряма мова: "90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин. 

Зараз ведуться пошуки людини, яка зникла на підприємстві під час атаки. 

Той підступний ворожий удар забрав життя трьох людей, шістнадцять - отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні". 

Передісторія:

  • 15 липня російська армія завдала серію ракетних ударів, зокрема по Дніпру: ракети влучили в районі Південного машинобудівного заводу ім. А.М. Макарова й вулиці Робочої. 
  • Повідомлялося, що тоді загинули троє людей, зокрема водій автобуса, а ще 15-ро отримали поранення.

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Теми: Дніпровійна
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