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Удар по Днепру: пожар тушили 38 часов, ищут пропавшего человека

Елена РощинаВоскресенье, 17 июля 2022, 12:36

Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за удара российской ракетой 15 июля.

Источник: глава Днепропетровской ОВА (ОДА) Валентин Резнченко

Прямая речь: "90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов.

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Сейчас ведутся поиски человека, пропавшего на предприятии во время атаки.

Тот коварный вражеский удар унес жизни трех человек, шестнадцать получили ранения. Семеро из них сейчас в больнице".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 июля российская армия нанесла серию ракетных ударов, в частности, по Днепру: ракеты попали в районе Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова и Рабочей улицы.
  • Сообщалось, что тогда погибли три человека, в том числе водитель автобуса, а еще 15-ро получили ранения.

Темы: Днепрвойна
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