Удар по Днепру: пожар тушили 38 часов, ищут пропавшего человека

Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за удара российской ракетой 15 июля.

Источник: глава Днепропетровской ОВА (ОДА) Валентин Резнченко

Прямая речь: "90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов.

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Сейчас ведутся поиски человека, пропавшего на предприятии во время атаки.

Тот коварный вражеский удар унес жизни трех человек, шестнадцать получили ранения. Семеро из них сейчас в больнице".

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