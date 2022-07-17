Удар по Днепру: пожар тушили 38 часов, ищут пропавшего человека
Воскресенье, 17 июля 2022, 12:36
Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за удара российской ракетой 15 июля.
Источник: глава Днепропетровской ОВА (ОДА) Валентин Резнченко
Прямая речь: "90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов.
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Сейчас ведутся поиски человека, пропавшего на предприятии во время атаки.
Тот коварный вражеский удар унес жизни трех человек, шестнадцать получили ранения. Семеро из них сейчас в больнице".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 15 июля российская армия нанесла серию ракетных ударов, в частности, по Днепру: ракеты попали в районе Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова и Рабочей улицы.
- Сообщалось, что тогда погибли три человека, в том числе водитель автобуса, а еще 15-ро получили ранения.