Удар по Днепру: пожар тушили 38 часов, ищут пропавшего человека

Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за удара российской ракетой 15 июля.

Источник: глава Днепропетровской ОВА (ОДА) Валентин Резнченко

Прямая речь: "90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов.

Сейчас ведутся поиски человека, пропавшего на предприятии во время атаки.

Тот коварный вражеский удар унес жизни трех человек, шестнадцать получили ранения. Семеро из них сейчас в больнице".

Предыстория:

15 июля российская армия нанесла серию ракетных ударов, в частности, по Днепру: ракеты попали в районе Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова и Рабочей улицы.

Сообщалось, что тогда погибли три человека, в том числе водитель автобуса, а еще 15-ро получили ранения.