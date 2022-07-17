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На Херсонщині окупанти шукають місця дислокації ближче до населення – облрада

"Українська правда"Неділя, 17 липня 2022, 16:55
скріншот

На Херсонщині окупанти почали вибирати місця дислокації, де знаходиться більше місцевого населення, що пов’язано з успіхами ЗСУ у регіоні.

Джерело: перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Telegram

Пряма мова Соболевського: "Останні успіхи ЗСУ на Херсонщині, особливо серія знищених військових складів, місць компактного розміщення особового складу, штабів, центрів накопичення та ремонту техніки, змусили орків зайнятися зміною дислокації. Частину захоплених раніше приміщень, у тому числі навчальних закладів, орки "добровільно" залишають, переїжджаючи в безпечніші, на їхню думку".

Деталі: За його словами, основний критерій безпеки для окупантів - це якомога більша кількість місцевого населення.

Соболевський додав, що окупанти полишають приміщення у повністю непридатному стані – вони пограбовані, поламані, сплюндровані.

Що було раніше: 14 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що завдяки потужній роботі ЗСУ, противник змушений переносити свої склади з боєприпасами та пальним.

Громов припускав, що, скоріше за все, росіяни перенесуть свої склади в об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теми: війнаХерсонська областьокупація
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