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На Херсонщине оккупанты ищут места дислокации ближе к населению - облсовет

"Украинская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 16:55
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На Херсонщине оккупанты начали выбирать места дислокации, где находится больше местного населения, что связано с успехами ВСУ в регионе.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь Соболевского: "Последние успехи ВСУ в Херсонской области, особенно серия уничтоженных военных складов, мест компактного размещения личного состава, штабов, центров накопления и ремонта техники, заставили орков заняться сменой дислокации. Часть захваченных ранее помещений, в том числе учебных заведений, орки "добровольно" оставляют, переезжая в более безопасные, по их мнению".

Детали: По его словам, основной критерий безопасности для оккупантов - это как можно большее количество местного населения.

Соболевский добавил, что оккупанты покидают помещение в полностью непригодном состоянии – они ограблены, поломаны, разорены.

Что предшествовало: 14 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что благодаря мощной работе ВСУ противник вынужден переносить свои склады с боеприпасами и горючим.

Громов предполагал, что, скорее всего, россияне перенесут свои склады в объекты гражданской инфраструктуры.

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Темы: войнаХерсонская областьоккупация
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