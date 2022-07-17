На Херсонщине оккупанты ищут места дислокации ближе к населению - облсовет

На Херсонщине оккупанты начали выбирать места дислокации, где находится больше местного населения, что связано с успехами ВСУ в регионе.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь Соболевского: "Последние успехи ВСУ в Херсонской области, особенно серия уничтоженных военных складов, мест компактного размещения личного состава, штабов, центров накопления и ремонта техники, заставили орков заняться сменой дислокации. Часть захваченных ранее помещений, в том числе учебных заведений, орки "добровольно" оставляют, переезжая в более безопасные, по их мнению".

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Детали: По его словам, основной критерий безопасности для оккупантов - это как можно большее количество местного населения.

Соболевский добавил, что оккупанты покидают помещение в полностью непригодном состоянии – они ограблены, поломаны, разорены.

Что предшествовало: 14 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что благодаря мощной работе ВСУ противник вынужден переносить свои склады с боеприпасами и горючим.

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Громов предполагал, что, скорее всего, россияне перенесут свои склады в объекты гражданской инфраструктуры.

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