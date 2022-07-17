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Медведев угрожает Украине "судным днем" в случае удара по Крыму, в ОП ответили

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 июля 2022, 18:24
Медведев угрожает Украине судным днем в случае удара по Крыму, в ОП ответили
Дмитрий Медведев, фото Getty Images

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает Украине "судным днем" в случае удара по Крыму. В Офисе президента Украины ответили, что Медведев вызывает только жалость.

Источник: Медведев в Волгограде, которого цитирует российский Интерфакс, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Медведева: "…Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имею в виду нападение на Крым, и так далее....

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В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно".

Детали: В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Медведева маленьким забытым историей человеком, который вызывает только жалость.

Дословно Подоляк: "Портрет современной России – это Дмитрий Медведев, угрожающий кому-то "судным днем". Маленький забытый историей человек, пытающийся казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывающий только жалость. "Еще немного, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка?".

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Что предшествовало: 16 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что военные объекты РФ на территории оккупированного ею Крыма являются одними из целей, которые должны поразить украинские войска.

15 июля министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина обязалась не применять HIMARS по целях на территории Российской Федерации.

При этом на вопрос, распространяется ли обязательство украинской стороны на Крым, Резников ответил: "Я сказал (министру обороны США Ллойду Остину – ред.), что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: мы тебя поняли".

Темы: МедведеввойнаКрымОфис президента
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