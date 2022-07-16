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У ГУР допускають застосування HIMARS по об’єктах РФ у Криму

Катерина ТищенкоСубота, 16 липня 2022, 20:01
У ГУР допускають застосування HIMARS по об’єктах РФ у Криму
Вадим Скібіцький, фото Радіо Свобода

У ГУР заявляють, що військові об’єкти РФ на території окупованого нею Криму є одними з цілей, які мають уразити українські війська.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону

Деталі: Журналіст запитав представника ГУР, чи може Україна використовувати системи HIMARS і М270 по території Криму.  

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Пряма мова: "На сьогоднішній день Кримський півострів став просто хабом переміщення всієї техніки і озброєння, яке йде з РФ у південні райони нашої держави…

По-друге, ви бачите, наскільки активно використовується на сьогодні Чорноморський флот РФ для нанесення ракетних ударів по нашій території. Насамперед це системи "Калібр", фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі несуть бойове чергування, чекають команди, і потім проводять пуски, незважаючи на пору доби...

Через те це теж одна з цілей, які необхідно уражати, щоб забезпечити безпеку наших громадян, наших об’єктів і взагалі України".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 15 липня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по цілях на території Російської Федерації. 

Водночас на питання, чи розповсюджується зобов’язання української сторони на Крим, Резніков відповів наступним чином: "Я сказав (міністру оборони США Ллойду Остіну - ред.), що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він мені відповів: ми тебе зрозуміли".

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден 1 червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS.
  • Ці HIMARS оснащуються ракетами, які здатні вражати цілі на відстані до 80 км, але потенційно системи можуть бити і на 300 км.
  • На початку липня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.
  • Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.
  • У Міноборони повідомляли, що завдяки HIMARS українські військові знищили вже більше 30 логістичних воєнних об'єктів росіян.

Читайте також: Від "Джавелінів" до HIMARS. Еволюція поставок західної зброї на війні в Україні

Теми: Кримвійназброярозвідка
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