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У Ердогана підтвердили зустріч з Путіним в Ірані

"Українська правда"Неділя, 17 липня 2022, 19:29
У Ердогана підтвердили зустріч з Путіним в Ірані
Фото пресслужба Кремля

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 18 - 19 липня відвідає з офіційним візитом Іран, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях тристороннього саміту.

Джерело: агентство "Анадолу" з посиланням на управлінні зв'язків при Адміністрації президента Туреччини

Дослівно: "На полях саміту відбудеться двостороння зустріч лідерів Туреччини та Росії".

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Деталі: Ердоган 19 липня візьме участь у сьомому тристоронньому саміті за участю президентів Росії та Ірану. Офіційно на саміті обговорять поточні події в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями, гуманітарну ситуацію тощо.

Що було раніше:

  • 12 липня прессекретар президента РФ повідомив про можливу зустріч Путіна та Ердогана в Ірані.
  • 16 липня Ердоган у телефонній розмові з президентом Франції висловив сподівання на швидку реалізацію плану з експорту українського зерна, що допоможе вирішити проблему глобальної продовольчої безпеки.

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Теми: ЕрдоганПутін
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