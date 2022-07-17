У Ердогана підтвердили зустріч з Путіним в Ірані

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 18 - 19 липня відвідає з офіційним візитом Іран, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях тристороннього саміту.

Джерело: агентство "Анадолу" з посиланням на управлінні зв'язків при Адміністрації президента Туреччини

Дослівно: "На полях саміту відбудеться двостороння зустріч лідерів Туреччини та Росії".

Деталі: Ердоган 19 липня візьме участь у сьомому тристоронньому саміті за участю президентів Росії та Ірану. Офіційно на саміті обговорять поточні події в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями, гуманітарну ситуацію тощо.

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