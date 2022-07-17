Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Ердогана підтвердили зустріч з Путіним в Ірані

"Українська правда"Неділя, 17 липня 2022, 19:29
Фото пресслужба Кремля

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 18 - 19 липня відвідає з офіційним візитом Іран, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на полях тристороннього саміту.

Джерело: агентство "Анадолу" з посиланням на управлінні зв'язків при Адміністрації президента Туреччини

Дослівно: "На полях саміту відбудеться двостороння зустріч лідерів Туреччини та Росії".

Деталі: Ердоган 19 липня візьме участь у сьомому тристоронньому саміті за участю президентів Росії та Ірану. Офіційно на саміті обговорять поточні події в Сирії, боротьбу з терористичними організаціями, гуманітарну ситуацію тощо.

Що було раніше:

  • 12 липня прессекретар президента РФ повідомив про можливу зустріч Путіна та Ердогана в Ірані.
  • 16 липня Ердоган у телефонній розмові з президентом Франції висловив сподівання на швидку реалізацію плану з експорту українського зерна, що допоможе вирішити проблему глобальної продовольчої безпеки.

Теми: ЕрдоганПутін
Головне сьогодні

Росія не має нових територіальних здобутків і затягує війну в Україні – ISW

Херсонщина: українські штурмовики вдарили по скупченню живої сили ворога

оновленоЗеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова

Контрактники РФ із Бурятії: За відмову воювати відправляють до СІЗО під Луганськом

ЗСУ відбили штурми й завдали ворогу втрат на двох напрямках – зведення Генштабу

Канадські парламентарі просять уряд пояснити передачу турбіни для "Північного потоку"

Усі новини...
Ердоган
Путін у Тегерані зустрінеться з Ердоганом
Ердоган поговорив про "зерновий коридор" із Зеленським
Ердоган обговорив з Путіним створення коридорів для українського зерна
Останні новини
05:01
В американському ТЦ чоловік відкрив стрілянину: є загиблі та поранені
04:28
Росія не має нових територіальних здобутків і затягує війну в Україні – ISW
03:36
У Греції знайшли тіла всіх членів екіпажу на місці катастрофи українського літака
03:16
"Знову масований обстріл Миколаєва" – мер
02:22
фото, відеоОкупанти обстріляли селище на Харківщині, є загиблий
01:32
На півдні ЗСУ знищили 36 окупантів, ворожі ЗРК та іншу техніку росіян
01:12
Херсонщина: українські штурмовики вдарили по скупченню живої сили ворога
00:40
Ворог обстріляв місто Нікополь на Дніпропетровщині
00:20
Обстріли Сумщини: понад 50 приходів за добу, пошкоджена водонапірна вежа
23:55
оновленоЗеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова
Усі новини...