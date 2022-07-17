У Эрдогана подтвердили встречу с Путиным в Иране

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 18 – 19 июля посетит с официальным визитом Иран, где встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях трехстороннего саммита.

Источник: агентство "Анадолу" со ссылкой на управление связей при Администрации президента Турции

Дословно: "На полях саммита пройдет двусторонняя встреча лидеров Турции и России".

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Детали: Эрдоган 19 июля примет участие в седьмом трехстороннем саммите с участием президентов России и Ирана. Официально на саммите обсудят текущие события в Сирии, борьбу с террористическими организациями, гуманитарную ситуацию.

Что предшествовало:

12 июля пресс-секретарь президента РФ сообщил о возможной встрече Путина и Эрдогана в Иране.

16 июля Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Франции выразил надежду на скорую реализацию плана по экспорту украинского зерна, что поможет решить проблему глобальной продовольственной безопасности.