Контрактники РФ из Бурятии: За отказ воевать отправляют в СИЗО под Луганском

Контрактники из Бурятии, которые отказались воевать в Украине, заявили об угрозах и давлении со стороны командования.

Источник: семь контрактников из Бурятии в комментарии "Медиазоне"

Детали: Аудиозапись с комментариями контрактников "Медиазоне" передала президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова

В начале записи военные представляются, свои имена называют Илья Каминский, Алдар Дылыков, Владимир Мальков, Андрей Мартынов, Сергей Арсенов, Виктор Дурных и Николай Васильев — все они проходили службу в военной части №32364 в Бурятии, а после нескольких месяцев войны написали рапорты об отказе от участия в ней.

"Мы все написали рапорта, командование отреагировало негативно. То есть начались угрозы со стороны командования… Угрожали на рапорта, говорили, что в ППД (пункт постоянной дислокации — МЗ) никто не попадет, приезжал начальник военно-следственного отдела по Днепропетровской и Херсонской области. Говорили, что создали штурм-отряд под Луганском, и после СИЗО-1 отправляют всех туда", — рассказывает один из военных.

По его словам, группами от 8 до 10 человек военнослужащих везут в военную комендатуру, где держат 3-4 дня запертыми в гараже с одноразовым питанием, а после отправляют в СИЗО под Луганском, созданное на базе реабилитационного центра.

Контрактник также отметил, что приказ об отправке военных в СИЗО отдавал замкомандующего по военно-политической работе, а начальник военно-следственного отдела принуждал отказников писать объяснительные и заявления о готовности воевать дальше.

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"Рапорта никто не принимал, никто не подписывал, рвали, заставляли писать разные объяснительные. Рапорта рассмотрены не были по сей день. Уже с подачи первого рапорта прошло полторы недели. Никаких сдвигов нет", — уточняли отказники.

Мать еще одного контрактника, который проходил службу в Бурятии, а после четырех месяцев в Украине написал рапорт об отказе участвовать в боевых действиях, рассказала "Медиазоне", что ее сыну с двумя контузиями также не позволяют уволиться, а в воскресенье его повезли в прокуратуру.

Собеседнице "Медиазоны" стало известно, что рапорты об отказе написали 77 человек, служивших в Бурятии. Она предположила, что поводом для этого стало то, что "в бригаде не осталось ни одного танка", в то время как у украинских военных "ракетные установки, гаубицы". "Бригада была оставлена на смерть", — объяснила мать военного. Об аналогичной ситуации рассказывала мать Ильи Каминского.

Ранее фонд "Свободная Бурятия" сообщил, что в Россию из Украины вернулись около 150 контрактников, отказавшихся воевать. Гармажапова уточняла, что они расторгли контракты с Минобороны еще в июне, но после обращения 15 женщин к главе региона Алексею Цыденову, которые просили его вернуть их мужей в Бурятию, "автобус с мужчинами, которые уже ехали домой, развернули".

Что предшествовало: 28 июня в Бурятии жены военных, которые находятся в Украине на "учениях", записали видеообращение к главе республики с просьбой вернуть их мужей домой.