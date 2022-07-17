Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент доручив активізувати конкурс на керівника НАБУ і висловився щодо САП

"Українська правда"Неділя, 17 липня 2022, 23:10
Володимир Зеленський, фото пресслужба ОПУ

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру активізувати роботу щодо обрання керівника Національного антикорупційного бюро України і вважає за необхідне завершити процедуру обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення".

Деталі: Президент переконаний, що без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. Теж саме стосується і Національного антикорупційного бюро України.

Пряма мова Зеленського: "Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу".

Деталі: Зеленський підкреслив, що повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • У вівторок, 16 липня повідомлялося, що 19 липня повинно відбутись засідання комісії з проведення конкурсу на посаду керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
  • 1 липня Зеленський заявив, що конкурс на керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) буде оголошено найближчим часом.

Теми: ЗеленськийАнтикорупційна прокуратураНАБУ
Головне сьогодні

ЗСУ відбили ворожі штурми 8 населених пунктів і Вуглегірської ТЕС – зведення

Росія не має нових територіальних здобутків і затягує війну в Україні – ISW

Херсонщина: українські штурмовики вдарили по скупченню живої сили ворога

оновленоЗеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова

Контрактники РФ із Бурятії: За відмову воювати відправляють до СІЗО під Луганськом

ЗСУ відбили штурми й завдали ворогу втрат на двох напрямках – зведення Генштабу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку"
Зеленський відповів Медведєву на "судний день": Не дуже твереза заява
Президент прокоментував рішення щодо Венедіктової й Баканова
Останні новини
08:55
Як заспокоїти дитину під час сирен чи гуркоту – пояснює психолог
08:36
Окупанти вдарили по Харкову: пошкодили 2 багатоповерхівки, обійшлося без жертв
08:27
У битву за Бахмут окупанти вже кидають "мобілізованих" українців – Гайдай 
07:57
У Кабміні прогнозують нову хвилю переселенців
07:55
фотоОбстріли Нікополя: росіяни випустили 60 снарядів з РСЗВ
07:31
У Мелітополі колаборанти в паніці готують собі нову мерію – ЗМІ
06:57
ЗСУ відбили ворожі штурми 8 населених пунктів і Вуглегірської ТЕС – зведення
06:37
У Чорному морі можуть дрейфувати міни – ОК "Південь"
06:00
Евакуаційний потяг вирушить 18 липня з Донбасу до Львова
05:01
В американському ТЦ чоловік відкрив стрілянину: є загиблі та поранені
Усі новини...