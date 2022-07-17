Президент доручив активізувати конкурс на керівника НАБУ і висловився щодо САП

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру активізувати роботу щодо обрання керівника Національного антикорупційного бюро України і вважає за необхідне завершити процедуру обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення".

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Деталі: Президент переконаний, що без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. Теж саме стосується і Національного антикорупційного бюро України.

Пряма мова Зеленського: "Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу".

Деталі: Зеленський підкреслив, що повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник.

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