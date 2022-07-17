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Президент поручил активизировать конкурс на руководителя НАБУ и высказался относительно САП

"Украинская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 23:10
Владимир Зеленский, фото пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру активизировать работу по избранию руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины и считает необходимым завершить процедуру избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как президента Украины – состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя. Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения.

Детали: Президент убежден, что без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование. То же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Прямая речь Зеленского: "Срок полномочий предыдущего руководителя завершился. И должна состояться конкурсная процедура по отбору нового главы НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса".

Детали: Зеленский подчеркнул, что полный функционал любого государственного органа может использоваться только тогда, когда есть эффективный руководитель.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во вторник, 16 июля сообщалось, что 19 июля должно пройти заседание комиссии по проведению конкурса на должность руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • 1 июля Зеленский заявил, что конкурс на руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет объявлен в ближайшее время.

Темы: ЗеленскийАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
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