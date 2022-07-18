У Греції знайшли тіла всіх членів екіпажу на місці катастрофи українського літака

У Греції завершили операцію з вилучення усіх восьми тіл з місця катастрофи українського літака.

Джерело: EPT News

Деталі: За повідомленням грецького телеканалу, знайдені під уламками літака тіла відправили у лікарню міста Комотіні для судово-медичної експертизи.

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Пізніше їх передадуть дипломатичним представникам України в Греції.

Також повідомляється, що на місці падіння Ан-12 поблизу Кавали не виявили небезпечних чи токсичних речовин, там працюють спеціалісти зі знешкодження боєприпасів.

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