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У Греції знайшли тіла всіх членів екіпажу на місці катастрофи українського літака

Ольга Глущенко Понеділок, 18 липня 2022, 03:36
фото: kavalapost.gr

У Греції завершили операцію з вилучення усіх восьми тіл з місця катастрофи українського літака.

Джерело: EPT News

Деталі: За повідомленням грецького телеканалу, знайдені під уламками літака тіла відправили у лікарню міста Комотіні для судово-медичної експертизи.

Пізніше їх передадуть дипломатичним представникам України в Греції.

Також повідомляється, що на місці падіння Ан-12 поблизу Кавали не виявили небезпечних чи токсичних речовин, там працюють спеціалісти зі знешкодження боєприпасів.

Передісторія:

  • Біля міста Кавала, що на півночі Греції, в ніч проти неділі розбився український літак Ан-12, який здійснював комерційний рейс із Сербії до Йорданії.
  • За даними грецького телеканалу ERT, Ан-12 перевозив 12 тонн "небезпечного вантажу" – ймовірно, боєприпасів.
  • Генеральний директор української компанії-перевізника Meridian Денис Богданович у неділю підтвердив загибель вісьмох членів екіпажу літака Ан-12, який розбився у Греції.

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Теми: Греціяавіакатастрофи
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