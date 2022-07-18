У Греції знайшли тіла всіх членів екіпажу на місці катастрофи українського літака

У Греції завершили операцію з вилучення усіх восьми тіл з місця катастрофи українського літака.

Джерело: EPT News

Деталі: За повідомленням грецького телеканалу, знайдені під уламками літака тіла відправили у лікарню міста Комотіні для судово-медичної експертизи.

Пізніше їх передадуть дипломатичним представникам України в Греції.

Також повідомляється, що на місці падіння Ан-12 поблизу Кавали не виявили небезпечних чи токсичних речовин, там працюють спеціалісти зі знешкодження боєприпасів.

Передісторія:

Біля міста Кавала, що на півночі Греції, в ніч проти неділі розбився український літак Ан-12, який здійснював комерційний рейс із Сербії до Йорданії.

За даними грецького телеканалу ERT, Ан-12 перевозив 12 тонн "небезпечного вантажу" – ймовірно, боєприпасів.

Генеральний директор української компанії-перевізника Meridian Денис Богданович у неділю підтвердив загибель вісьмох членів екіпажу літака Ан-12, який розбився у Греції.