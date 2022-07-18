В Греции обнаружили тела всех членов экипажа на месте крушения украинского самолета

В Греции завершили операцию по изъятию всех восьми тел с места крушения украинского самолета.

Источник: EPT News

Детали: По сообщению греческого телеканала, обнаруженные под обломками самолета тела отправили в больницу города Комотини для судебно-медицинской экспертизы.

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Позже их передадут дипломатическим представителям Украины в Греции.

Также сообщается, что на месте падения Ан-12 близ Кавалы не обнаружили опасных или токсичных веществ, там работают специалисты по обезвреживанию боеприпасов.

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