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В Греции обнаружили тела всех членов экипажа на месте крушения украинского самолета

Ольга ГлущенкоПонедельник, 18 июля 2022, 03:36
фото: kavalapost.gr

В Греции завершили операцию по изъятию всех восьми тел с места крушения украинского самолета.

Источник: EPT News

Детали: По сообщению греческого телеканала, обнаруженные под обломками самолета тела отправили в больницу города Комотини для судебно-медицинской экспертизы.

Позже их передадут дипломатическим представителям Украины в Греции.

Также сообщается, что на месте падения Ан-12 близ Кавалы не обнаружили опасных или токсичных веществ, там работают специалисты по обезвреживанию боеприпасов.

Предыстория:

  • Возле города Кавала на севере Греции в ночь на воскресенье разбился украинский самолет Ан-12, который совершал коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.
  • По данным греческого телеканала ERT, Ан-12 перевозил 12 тонн "опасного груза" – вероятно, боеприпасов.
  • Генеральный директор украинской компании-перевозчика Meridian Денис Богданович в воскресенье подтвердил гибель восьми членов экипажа разбившегося в Греции самолета Ан-12.

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Темы: Грецияавиакатастрофы
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