Росіяни вторглися в Україну з картами 1969-го року - СБУ

Служба безпеки встановила, що частина російського командування у лютому керувалися топографічними картами України минулого століття.

Джерело: СБУ у Telegram

Деталі: Документи вилучили на місці тимчасово окупованих росіянами районів Харківської області. Зокрема, на картах мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади дані не оновлювалися щонайменше 53 роки (1969 рік).

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Дослівно: "На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було".

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