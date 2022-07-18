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Росіяни вторглися в Україну з картами 1969-го року - СБУ

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 14:54
фото СБУ

Служба безпеки встановила, що частина російського командування у лютому керувалися топографічними картами України минулого століття. 

Джерело: СБУ у Telegram

Деталі: Документи вилучили на місці тимчасово окупованих росіянами районів Харківської області. Зокрема, на картах мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади дані не оновлювалися щонайменше 53 роки (1969 рік).

Дослівно: "На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було".

 
 

Нагадаємо: 

  • У Росії зменшилася кількість високоточних боєприпасів, тому вона використовує для бомбардувань застарілі ракети і бомби.
  • Російські окупанти знімають зі зберігання озброєння і військову техніку у найвіддаленіших регіонах РФ. 

Теми: СБУвійна
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