Росіяни вторглися в Україну з картами 1969-го року - СБУ
Понеділок, 18 липня 2022, 14:54
Служба безпеки встановила, що частина російського командування у лютому керувалися топографічними картами України минулого століття.
Джерело: СБУ у Telegram
Деталі: Документи вилучили на місці тимчасово окупованих росіянами районів Харківської області. Зокрема, на картах мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади дані не оновлювалися щонайменше 53 роки (1969 рік).
Дослівно: "На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було".
Нагадаємо:
- У Росії зменшилася кількість високоточних боєприпасів, тому вона використовує для бомбардувань застарілі ракети і бомби.
- Російські окупанти знімають зі зберігання озброєння і військову техніку у найвіддаленіших регіонах РФ.