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Россияне вторглись в Украину с картами 1969-го года - СБУ

"Украинская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 14:54
фото СБУ

Служба безопасности установила, что часть российского командования в феврале использовала топографические карты Украины прошлого столетия.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: Документы изъяли на месте временно оккупированных россиянами районов Харьковской области. В частности, на картах мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады данные не обновлялись не менее 53 лет (1969 год).

Дословно: "На картах оккупантов полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века. Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, построенные в семидесятые годы. А государственная граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было".

 
 

Напомним:

  • В России уменьшилось количество высокоточных боеприпасов, поэтому оккупанты используют для бомбардировок устаревшие ракеты и бомбы.
  • Российские оккупанты снимают с хранения вооружения и военную технику в самых отдаленных регионах РФ.

Темы: СБУвойна
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