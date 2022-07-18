Россияне вторглись в Украину с картами 1969-го года - СБУ

Служба безопасности установила, что часть российского командования в феврале использовала топографические карты Украины прошлого столетия.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: Документы изъяли на месте временно оккупированных россиянами районов Харьковской области. В частности, на картах мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады данные не обновлялись не менее 53 лет (1969 год).

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Дословно: "На картах оккупантов полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века. Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, построенные в семидесятые годы. А государственная граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было".

Напомним:

В России уменьшилось количество высокоточных боеприпасов, поэтому оккупанты используют для бомбардировок устаревшие ракеты и бомбы.

Российские оккупанты снимают с хранения вооружения и военную технику в самых отдаленных регионах РФ.