Росіяни знімають зі зберігання стару техніку на Сахаліні і в Калінінграді – Міноборони

Російські окупанти знімають зі зберігання озброєння і військову техніку у найвіддаленіших регіонах РФ, таких як Калінінградська область і острів Сахалін.

Джерело: брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Для поповнення поточних втрат у техніці росіяни знімають зі зберігання необхідні зразки озброєння та військової техніки.

Як стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, починаючи з квітня цього року на всій території Росії, включно з найвіддаленішими регіонами, такими як Калінінградська область, а також острів Сахалін, вживаються заходи щодо зняття зі зберігання, відновлення, підготовки до відправлення, транспортування до районів оперативного призначення, а також подальшого застосування Росією озброєння та техніки".

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