Росіяни знімають зі зберігання стару техніку на Сахаліні і в Калінінграді – Міноборони

Російські окупанти знімають зі зберігання озброєння і військову техніку у найвіддаленіших регіонах РФ, таких як Калінінградська область і острів Сахалін.

Джерело: брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Для поповнення поточних втрат у техніці росіяни знімають зі зберігання необхідні зразки озброєння та військової техніки.

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Як стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, починаючи з квітня цього року на всій території Росії, включно з найвіддаленішими регіонами, такими як Калінінградська область, а також острів Сахалін, вживаються заходи щодо зняття зі зберігання, відновлення, підготовки до відправлення, транспортування до районів оперативного призначення, а також подальшого застосування Росією озброєння та техніки".

Передісторія:

Росіяни стягнули на Херсонщину ешелон з близька 30 одиниць п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62.

26 травня повідомлялося, що на Запоріжжі російські загарбники пригнали в Мелітополь ешелон застарілих танків Т-62, а також 30 одиниць техніки в селище Кирилівка.

За даними британської розвідки, те, що Росія перекидає такі старі танки, може свідчити про нестачу сучасної техніки, оскільки Т-62 майже напевно будуть особливо вразливими для протитанкових засобів.