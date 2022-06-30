Росіяни знімають зі зберігання стару техніку на Сахаліні і в Калінінграді – Міноборони
Російські окупанти знімають зі зберігання озброєння і військову техніку у найвіддаленіших регіонах РФ, таких як Калінінградська область і острів Сахалін.
Джерело: брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Для поповнення поточних втрат у техніці росіяни знімають зі зберігання необхідні зразки озброєння та військової техніки.
Як стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, починаючи з квітня цього року на всій території Росії, включно з найвіддаленішими регіонами, такими як Калінінградська область, а також острів Сахалін, вживаються заходи щодо зняття зі зберігання, відновлення, підготовки до відправлення, транспортування до районів оперативного призначення, а також подальшого застосування Росією озброєння та техніки".
Передісторія:
- Росіяни стягнули на Херсонщину ешелон з близька 30 одиниць п’ятдесятирічних розконсервованих танків Т-62.
- 26 травня повідомлялося, що на Запоріжжі російські загарбники пригнали в Мелітополь ешелон застарілих танків Т-62, а також 30 одиниць техніки в селище Кирилівка.
- За даними британської розвідки, те, що Росія перекидає такі старі танки, може свідчити про нестачу сучасної техніки, оскільки Т-62 майже напевно будуть особливо вразливими для протитанкових засобів.