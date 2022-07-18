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На Херсонщині захисники влучили по двох військових складах окупантів

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 15:08
Фото Генштаб ЗСУ

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк підтвердила, що ЗСУ прицільно вдарили по складу боєприпасів окупантів у Новій Каховці.

Джерело: Наталя Гуменюк під час брифінгу у медіацентрі "Україна – Укрінформ".

Пряма мова Гуменюк: "Так, не тільки в Новій Каховці, і ще в одному районі Херсонщини окупованої також влучено в склад боєприпасів. І це вже вдала і стала практика наших підрозділів, які працюють на випередження".

Деталі: За словами Гуменюк, вдалі влучання по військових складах підривають не лише логістику окупантів, але й деморалізують російські війська.

Що було раніше:

  • 8 липня речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв, що збройні сили влучили у склад боєприпасів росіян в окупованій Новій Каховці, за попередніми даними було вбито декілька десятків військових РФ.
  • 12 липня в ОК "Південь" підтвердили знищення ворожого складу з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

Теми: війнаХерсонська область
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