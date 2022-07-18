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В Херсонской области защитники попали по двум военным складам оккупантов

"Украинская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 15:08
В Херсонской области защитники попали по двум военным складам оккупантов
Фото Генштаб ВСУ

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ прицельно ударили по складу боеприпасов оккупантов в Новой Каховке.

Источник: Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре "Украина - Укринформ".

Прямая речь Гуменюк: "Да, не только в Новой Каховке, и еще в одном районе Херсонщины оккупированной также попали в склад боеприпасов. И это уже успешная и постоянная практика наших подразделений, работающих на опережение".

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Детали: По словам Гуменюк, успешные попадания по военным складам подрывают не только логистику оккупантов, но и деморализуют российские войска.

Что предшествовало:

  • 8 июля представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал, что вооруженные силы попали в склад боеприпасов россиян в оккупированной Новой Каховке, по предварительным данным были убиты несколько десятков военных РФ.
  • 12 июля в ОК "Юг" подтвердили уничтожение вражеского склада с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

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Темы: войнаХерсонская область
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