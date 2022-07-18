В Херсонской области защитники попали по двум военным складам оккупантов

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ прицельно ударили по складу боеприпасов оккупантов в Новой Каховке.

Источник: Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре "Украина - Укринформ".

Прямая речь Гуменюк: "Да, не только в Новой Каховке, и еще в одном районе Херсонщины оккупированной также попали в склад боеприпасов. И это уже успешная и постоянная практика наших подразделений, работающих на опережение".

Детали: По словам Гуменюк, успешные попадания по военным складам подрывают не только логистику оккупантов, но и деморализуют российские войска.

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