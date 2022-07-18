В Херсонской области защитники попали по двум военным складам оккупантов
Понедельник, 18 июля 2022, 15:08
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ прицельно ударили по складу боеприпасов оккупантов в Новой Каховке.
Источник: Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре "Украина - Укринформ".
Прямая речь Гуменюк: "Да, не только в Новой Каховке, и еще в одном районе Херсонщины оккупированной также попали в склад боеприпасов. И это уже успешная и постоянная практика наших подразделений, работающих на опережение".
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Детали: По словам Гуменюк, успешные попадания по военным складам подрывают не только логистику оккупантов, но и деморализуют российские войска.
Что предшествовало:
- 8 июля представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал, что вооруженные силы попали в склад боеприпасов россиян в оккупированной Новой Каховке, по предварительным данным были убиты несколько десятков военных РФ.
- 12 июля в ОК "Юг" подтвердили уничтожение вражеского склада с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
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