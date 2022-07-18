Экс-главарь боевиков Гиркин пользовался в РФ паспортами прикрытия – расследование
Бывший "министр обороны ДНР", главарь донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) после возвращения в Россию долгие годы пользовался паспортами прикрытия на вымышленное имя "Сергей Рунов", полученными от ФСБ.
Источник: расследование The Insider и Bellingcat
Детали: Журналистам удалось установить вымышленную личность Гиркина благодаря его жене.
17 декабря 2014 года 44-летний Гиркин женился на 21-летней уроженке Донбасса Мирославе Регинской в Москве. Через четыре дня молодожены появились на новогоднем мероприятии для детей беженцев в Ростове-на-Дону.
Как видно по базе внутренних авиарейсов, когда Регинская 20 декабря летела из Москвы в Ростов-на-Дону и затем через два дня обратно, она бронировала билеты вместе с Руновым Сергеем Викторовичем, родившимся 12 мая 1970 года.
"Рунов" — фамилия деда Гиркина по материнской линии. Судя по многочисленным базам данных, человека с таким ФИО и датой рождения на самом деле не существует, говорится в материале.
Другие поездки "Сергея Рунова" также можно сопоставить с публичными выступлениями Гиркина за пределами Москвы, многие из которых он совершал в целях продвижения своего Общественного движения "Новороссия".
"Сергей Рунов", как правило, делал совместные брони рейсов с Регинской, которая сама также работала в организации "Новороссия" личным помощником мужа.
Когда именно был впервые выдан паспорт "Сергея Рунова", остается неясным. По данным российской базы данных "Магистраль", паспорт впервые был использован для билета поездом из Москвы в Санкт-Петербург 25–26 ноября 2014 года, то есть уже через три месяца после отъезда Гиркина с Донбасса.
Известно также, что российские спецслужбы как минимум один раз переоформляли Гиркину паспорт на имя Рунова. Это произошло через некоторое время после того, как "Сергею Рунову" исполнилось 45 лет (возраст, в котором граждане России должны получить новый внутренний паспорт).
Последний известный журналистам рейс Гиркина с паспортом "Сергея Рунова" — перелет из Москвы в Ставрополь 14 февраля 2016 года с обратным билетом через три дня.
Сам Гиркин заявил The Insider, что не комментирует наличие у него паспорта прикрытия, а Регинская, выслушав вопрос журналистов, бросила трубку.
Издание также пишет, что через общие серии ФСБшных паспортов прикрытия можно проследить связь между Гиркиным и двумя отравителями Алексея Навального, а также со спецназовцем "Вымпела" Вадимом Красиковым, известным как "киллер на велосипеде", убившим чеченского беженца Хангошвили в Берлине.
Справка: В самом начале российской военной агрессии в Украине, 21 февраля 2014 года, Гиркин (пользующийся псевдонимом Стрелков) вместе с группой вооруженных боевиков прибыл в Крым и, по его собственному признанию, они под дулом автоматов загоняли местных депутатов в зал, чтобы те голосовали за проведение "референдума" об отделении от Украины.
После "референдума" он покинул Крым, но уже в ночь на 12 апреля во главе группы из более чем полусотни вооруженных боевиков захватил административные здания в Славянске Донецкой области и от имени "ополченцев Донбасса" заявил о создании "Донецкой народной республики". До августа он руководил боевиками на территории Донецкой области, после чего, как он сам пояснил The Insider, лишился поддержки Кремля и решением Владислава Суркова на его место был поставлен Александр Захарченко.
После возвращения с Донбасса Гиркин часто критиковал ход войны в Украине и лично Суркова, когда тот еще отвечал за Украину.