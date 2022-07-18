Экс-главарь боевиков Гиркин пользовался в РФ паспортами прикрытия – расследование

Бывший "министр обороны ДНР", главарь донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) после возвращения в Россию долгие годы пользовался паспортами прикрытия на вымышленное имя "Сергей Рунов", полученными от ФСБ.

Источник: расследование The Insider и Bellingcat

Детали: Журналистам удалось установить вымышленную личность Гиркина благодаря его жене.

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17 декабря 2014 года 44-летний Гиркин женился на 21-летней уроженке Донбасса Мирославе Регинской в Москве. Через четыре дня молодожены появились на новогоднем мероприятии для детей беженцев в Ростове-на-Дону.

Как видно по базе внутренних авиарейсов, когда Регинская 20 декабря летела из Москвы в Ростов-на-Дону и затем через два дня обратно, она бронировала билеты вместе с Руновым Сергеем Викторовичем, родившимся 12 мая 1970 года.

"Рунов" — фамилия деда Гиркина по материнской линии. Судя по многочисленным базам данных, человека с таким ФИО и датой рождения на самом деле не существует, говорится в материале.

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Другие поездки "Сергея Рунова" также можно сопоставить с публичными выступлениями Гиркина за пределами Москвы, многие из которых он совершал в целях продвижения своего Общественного движения "Новороссия".

"Сергей Рунов", как правило, делал совместные брони рейсов с Регинской, которая сама также работала в организации "Новороссия" личным помощником мужа.

Бронирование рейсов «Сергеем Руновым» из слитой базы данных внутренних рейсов за 2014–2016 годы, The Insider

Когда именно был впервые выдан паспорт "Сергея Рунова", остается неясным. По данным российской базы данных "Магистраль", паспорт впервые был использован для билета поездом из Москвы в Санкт-Петербург 25–26 ноября 2014 года, то есть уже через три месяца после отъезда Гиркина с Донбасса.

Известно также, что российские спецслужбы как минимум один раз переоформляли Гиркину паспорт на имя Рунова. Это произошло через некоторое время после того, как "Сергею Рунову" исполнилось 45 лет (возраст, в котором граждане России должны получить новый внутренний паспорт).

Последний известный журналистам рейс Гиркина с паспортом "Сергея Рунова" — перелет из Москвы в Ставрополь 14 февраля 2016 года с обратным билетом через три дня.

Сам Гиркин заявил The Insider, что не комментирует наличие у него паспорта прикрытия, а Регинская, выслушав вопрос журналистов, бросила трубку.

Издание также пишет, что через общие серии ФСБшных паспортов прикрытия можно проследить связь между Гиркиным и двумя отравителями Алексея Навального, а также со спецназовцем "Вымпела" Вадимом Красиковым, известным как "киллер на велосипеде", убившим чеченского беженца Хангошвили в Берлине.

Справка: В самом начале российской военной агрессии в Украине, 21 февраля 2014 года, Гиркин (пользующийся псевдонимом Стрелков) вместе с группой вооруженных боевиков прибыл в Крым и, по его собственному признанию, они под дулом автоматов загоняли местных депутатов в зал, чтобы те голосовали за проведение "референдума" об отделении от Украины.

После "референдума" он покинул Крым, но уже в ночь на 12 апреля во главе группы из более чем полусотни вооруженных боевиков захватил административные здания в Славянске Донецкой области и от имени "ополченцев Донбасса" заявил о создании "Донецкой народной республики". До августа он руководил боевиками на территории Донецкой области, после чего, как он сам пояснил The Insider, лишился поддержки Кремля и решением Владислава Суркова на его место был поставлен Александр Захарченко.

После возвращения с Донбасса Гиркин часто критиковал ход войны в Украине и лично Суркова, когда тот еще отвечал за Украину.