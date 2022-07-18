Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Білоруса засудили до 1,5 років колонії за образу Лукашенка в соцмережах

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 18:16
Олександр Лукашенко, фото Getty Images

У Білорусі суд засудив до 1,5 року колонії чоловіка, який опублікував у месенджері негативний коментар щодо самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Джерело: білоруське медіа "БЕЛТА" з посиланням на Гомельський обласний суд

Деталі: Житель Добрушського району Гомельської області залишив у Telegram "коментар образливого характеру щодо глави держави". Суд розглянув кримінальну справу (ч.1 ст.368 КК Білорусі) у форматі закритого засідання та довів провину підсудного.

Жителя Добруша засудили до 1,5 року виправної колонії за умов загального режиму. Його iPhone буде конфісковано. Однак, за інформацією ЗМІ, вирок поки не набув чинності, може бути оскаржений та опротестований.

Передісторія:

  • Лукашенко підписав зміни до законодавства, які дозволяють вирок смертної кари за "замах на тероризм".
  • Фільм "Лукашенко. Золоте дно", який розповідає про таємні багатства самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, потрапив до списку екстремістських матеріалів.

Теми: БілорусьЛукашенко
Головне сьогодні

У США прокоментували відсторонення Венедіктової та усунення від посади Баканова

фотоЗеленська прибула до США: зустрілася з Блінкеном і виступить перед Конгресом

Зеленський анонсує звільнення 28 посадовців СБУ

Залужний: Нам вдалося стабілізувати ситуацію, допомогли HIMARS

9 окупантів із ЗАЕС госпіталізовані з пораненнями, є загиблі – мер Енергодару

фотоЕксначальника кримського СБУ відправили під арешт

Усі новини...
Білорусь
Падіння економіки Білорусі посилюється: за пів року ВВП знизився на 4,2%
Кулеба розповів, за якої умови Україна розірве дипвідносини з Білоруссю
У Литві на кордоні з Білоруссю розвернули рекордну з початку року групу мігрантів
Останні новини
02:38
Fitch знизив рейтинг Білорусі до "обмеженого дефолту"
01:46
Штати пригрозили санкціями Ірану, якщо він надумає надати Росії бойові безпілотники
01:00
оновлено, фотоРосіяни вдарили ракетами по Одещині, є поранені
00:34
Уряд Джонсона пережив вотум недовіри
23:51
фотоСумщина: росіяни випустили понад 150 мін і снарядів, є поранені
23:31
У США прокоментували відсторонення Венедіктової та усунення від посади Баканова
23:30
ЗМІ з’ясували, хто опиниться в новому санкційному списку ЄС
23:14
фотоЗеленська прибула до США: зустрілася з Блінкеном і виступить перед Конгресом
22:59
Президент повідомив, скільки населених пунктів поки лишається в окупації
22:44
Зеленський посилює боротьбу з корегувальниками російського вогню
Усі новини...