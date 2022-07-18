Білоруса засудили до 1,5 років колонії за образу Лукашенка в соцмережах

У Білорусі суд засудив до 1,5 року колонії чоловіка, який опублікував у месенджері негативний коментар щодо самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Джерело: білоруське медіа "БЕЛТА" з посиланням на Гомельський обласний суд

Деталі: Житель Добрушського району Гомельської області залишив у Telegram "коментар образливого характеру щодо глави держави". Суд розглянув кримінальну справу (ч.1 ст.368 КК Білорусі) у форматі закритого засідання та довів провину підсудного.

Жителя Добруша засудили до 1,5 року виправної колонії за умов загального режиму. Його iPhone буде конфісковано. Однак, за інформацією ЗМІ, вирок поки не набув чинності, може бути оскаржений та опротестований.

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