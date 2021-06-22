Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Золоте дно": суд у Мінську виніс вирок фільму про багатства Лукашенка

Вівторок, 22 червня 2021, 16:13

Фільм "Лукашенко. Золоте дно", який зняв проєкт NEXTA і який розповідає про таємні багатства самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, потрапив у список екстремістських матеріалів.

Джерело: опозиційне білоруське видання TUT.by в Telegram

Деталі: Відповідне рішення ухвалив 10 червня суд Центрального району Мінська.

У березні опозиційний білоруський Youtube-канал NEXTA опублікував фільм про багатства Лукашенко під назвою "Лукашенко. Золоте дно". У фільмі розповідається про численні резиденції Лукашенка – як офіційні, так і "подаровані" близькими бізнесменами. Також там описаний автопарк, який він використовує, з автомобілями за сотні тисяч і навіть мільйони доларів, включаючи ретро-автомобілі.

У травні NEXTA оприлюднила другу частину розслідування про Олександра Лукашенка - "Золоте дно 2: в тіні диктатора". У новому фільмі йдеться про контрабанду товарів через Білорусь і ролі в цих схемах сина Лукашенка Віктора.

Нагадаємо: 23 травня за вказівкою Лукашенка у Мінську примусово посадили літак рейсу Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича затримали, йому тепер загрожує смертна кара.

Теми: Лукашенкокіносудопозиція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Росії заявили, про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі і "провокації" України

РФ вимагає від США відмови від "Sea Breeze" під приводом "мілітаристських настроїв у Києві"

Синоптики розповіли, коли "пилова буря" піде з Києва

Після свят в Україні зафіксували 835 хворих на COVID і 70 смертей за добу 

Головні новини вівторка і ночі: "Астраханський суховій", обвал у Лебедівці

Бойовики, які вбили Хашоггі, пройшли воєнізовану підготовку в США — NYT

Усі новини...
Лукашенко
Головного суперника Лукашенка хочуть посадити на 15 років
ЄС вирішив посилити санкції проти режиму Лукашенка
В МЗС Німеччини анонсували нові санкції ЄС проти Білорусі
Останні новини
11:58
В Росії антирекорд COVID-смертності: максимум за добу з лютого
11:39
ПАРЄ розгляне питання захисту кримських татар під російською окупацією
11:35
Ощадбанк продовжив дію платіжних карток переселенців до кінця літа
11:35
інфографікаДовіра до Ситника й Авакова зросла за рік – соціологія
11:29
Українців продовжить підсмажувати спека, похолодання на вихідних очікує не всіх
11:21
Курс валют на 23 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:11
фотоУкраїнські спецпризначенці з колегами з країн НАТО потренувалися на есмінці королеви Британії
11:01
Facebook запустив конкурента Clubhouse
11:01
таблиціНедовіра до поліції та СБУ зростає, у НАБУ – найкраща динаміка за рік
10:51
В Росії заявили, про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі і "провокації" України
Усі новини...