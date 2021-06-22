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"Золоте дно": суд у Мінську виніс вирок фільму про багатства Лукашенка

Вівторок, 22 червня 2021, 16:13
Золоте дно: суд у Мінську виніс вирок фільму про багатства Лукашенка

Фільм "Лукашенко. Золоте дно", який зняв проєкт NEXTA і який розповідає про таємні багатства самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка, потрапив у список екстремістських матеріалів.

Джерело: опозиційне білоруське видання TUT.by в Telegram

Деталі: Відповідне рішення ухвалив 10 червня суд Центрального району Мінська.

У березні опозиційний білоруський Youtube-канал NEXTA опублікував фільм про багатства Лукашенко під назвою "Лукашенко. Золоте дно". У фільмі розповідається про численні резиденції Лукашенка – як офіційні, так і "подаровані" близькими бізнесменами. Також там описаний автопарк, який він використовує, з автомобілями за сотні тисяч і навіть мільйони доларів, включаючи ретро-автомобілі.

У травні NEXTA оприлюднила другу частину розслідування про Олександра Лукашенка - "Золоте дно 2: в тіні диктатора". У новому фільмі йдеться про контрабанду товарів через Білорусь і ролі в цих схемах сина Лукашенка Віктора.

Нагадаємо: 23 травня за вказівкою Лукашенка у Мінську примусово посадили літак рейсу Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича затримали, йому тепер загрожує смертна кара.

"Українська правда" у Threads

Теми: Лукашенкокіносудопозиція
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