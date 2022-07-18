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Белоруса приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко в соцсетях

"Украинская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 18:16
Белоруса приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко в соцсетях
Александр Лукашенко, фото Getty Images

В Беларуси суд приговорил к полутора годам колонии мужчину, который опубликовал в мессенджере негативный комментарий о самопровозглашенном президенте Александре Лукашенко.

Источник: белорусское медиа "БЕЛТА" со ссылкой на Гомельский областной суд 

Детали: Житель Добрушского района Гомельской области оставил в Telegram "комментарий оскорбительного характера в отношении главы государства". Суд рассмотрел уголовное дело (ч.1 ст. 368 УК Беларуси) в формате закрытого заседания и доказал вину подсудимого.

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Жителя Добруша приговорили к полутора годам исправительной колонии в условиях общего режима. Его iPhone будет конфискован. Однако, по информации СМИ, приговор пока не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован.

Предыстория: 

  • Лукашенко утвердил изменения в законодательство, которые  предполагают приговор к смертной казни за "покушение на терроризм".
  • Фильм "Лукашенко. Золотое дно", рассказывающий о тайных богатствах самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко, попал в список экстремистских материалов.

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Темы: БеларусьЛукашенко
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