Белоруса приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко в соцсетях
Понедельник, 18 июля 2022, 18:16
В Беларуси суд приговорил к полутора годам колонии мужчину, который опубликовал в мессенджере негативный комментарий о самопровозглашенном президенте Александре Лукашенко.
Источник: белорусское медиа "БЕЛТА" со ссылкой на Гомельский областной суд
Детали: Житель Добрушского района Гомельской области оставил в Telegram "комментарий оскорбительного характера в отношении главы государства". Суд рассмотрел уголовное дело (ч.1 ст. 368 УК Беларуси) в формате закрытого заседания и доказал вину подсудимого.
Жителя Добруша приговорили к полутора годам исправительной колонии в условиях общего режима. Его iPhone будет конфискован. Однако, по информации СМИ, приговор пока не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован.
Предыстория:
- Лукашенко утвердил изменения в законодательство, которые предполагают приговор к смертной казни за "покушение на терроризм".
- Фильм "Лукашенко. Золотое дно", рассказывающий о тайных богатствах самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко, попал в список экстремистских материалов.