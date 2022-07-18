Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 4
Понеділок, 18 липня 2022, 19:32
Рятувальники дістали тіло четвертого загиблого з-під завалів на місці ракетного удару в Дніпрі, що стався 15 липня.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Дослівно: "Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого через ракетний удар у Дніпрі.
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Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершені.
Та ворожа атака забрала життя чотирьох людей, шістнадцятеро дістали поранення. Семеро з них нині у лікарні".
Деталі: Резніченко додав, що працівники ДСНС за три доби розібрали на підприємстві понад 325 тонн зруйнованих металоконструкцій.
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Передісторія:
- 15 липня російська армія завдала серію ракетних ударів, зокрема по Дніпру: ракети влучили в районі Південного машинобудівного заводу ім. А.М. Макарова й вулиці Робочої.
- Повідомлялося про загибель трьох людей, шістнадцять - отримали поранення. Одна людина вважалася зниклою.