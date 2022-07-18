Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 4

Рятувальники дістали тіло четвертого загиблого з-під завалів на місці ракетного удару в Дніпрі, що стався 15 липня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого через ракетний удар у Дніпрі.

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Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершені.

Та ворожа атака забрала життя чотирьох людей, шістнадцятеро дістали поранення. Семеро з них нині у лікарні".

Деталі: Резніченко додав, що працівники ДСНС за три доби розібрали на підприємстві понад 325 тонн зруйнованих металоконструкцій.

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