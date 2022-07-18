Удар по Днепру: количество погибших возросло до 4

Спасатели достали тело четвертого погибшего из-под завалов на месте произошедшего 15 июля ракетного удара в Днепре.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего из-за ракетного удара в Днепре.

Поисково-спасательные работы на промышленном предприятии завершены.

Но вражеская атака унесла жизни четырех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице".

Детали: Резниченко добавил, что работники ГСЧС за трое суток разобрали на предприятии более 325 тонн разрушенных металлоконструкций.

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