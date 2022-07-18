Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Днепру: количество погибших возросло до 4

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 июля 2022, 19:32
Валентин Резниченко, фото из Telegram

Спасатели достали тело четвертого погибшего из-под завалов на месте произошедшего 15 июля ракетного удара в Днепре.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего из-за ракетного удара в Днепре.

Поисково-спасательные работы на промышленном предприятии завершены.

Но вражеская атака унесла жизни четырех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице".

Детали: Резниченко добавил, что работники ГСЧС за трое суток разобрали на предприятии более 325 тонн разрушенных металлоконструкций.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 июля российская армия нанесла серию ракетных ударов, в частности, по Днепру: ракеты попали в районе Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова и Рабочей улицы.
  • Сообщалось о трех погибших и 16 пострадавших. Один человек числился пропавшим безвести. 

Темы: Днепрвойна
Главное сегодня

В США прокомментировали отстранение Венедиктовой и отстранение от должности Баканова

фотоЗеленская прибыла в США: встретилась с Блинкеном и выступит перед Конгрессом

Зеленский анонсирует увольнение 28 чиновников СБУ

Залужный: Нам удалось стабилизировать ситуацию, помогли HIMARS

9 оккупантов с ЗАЭС госпитализированы с ранениями, есть погибшие – мэр Энергодара

фотоЭкс-начальника крымского СБУ отправили под арест

Все новости...
Днепр
Российские ракеты попали в школу и зернохранилище под Днепром 
Удар по Днепру: пожар тушили 38 часов, ищут пропавшего человека
ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты, выпущенные по Днепру
Последние новости
04:16
ISW: Сейчас Россия сосредотачивается на захвате Северска и Бахмута
03:30
Херсонщина: ВСУ ударили по российским складам боеприпасов
02:38
Fitch снизил рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта"
01:46
Штаты пригрозили санкциями Ирану, если он вздумает предоставить России боевые беспилотники
01:00
обновлено, фотоРоссияне ударили ракетами по Одесской области, есть раненые
00:34
Правительство Джонсона пережило вотум недоверия
23:51
фотоСумщина: россияне выпустили более 150 мин и снарядов, есть раненые
23:31
В США прокомментировали отстранение Венедиктовой и отстранение от должности Баканова
23:30
СМИ выяснили, кто окажется в новом санкционном списке ЕС
23:14
фотоЗеленская прибыла в США: встретилась с Блинкеном и выступит перед Конгрессом
Все новости...