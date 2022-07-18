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Удар по Днепру: количество погибших возросло до 4

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 июля 2022, 19:32
Удар по Днепру: количество погибших возросло до 4
Валентин Резниченко, фото из Telegram

Спасатели достали тело четвертого погибшего из-под завалов на месте произошедшего 15 июля ракетного удара в Днепре.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего из-за ракетного удара в Днепре.

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Поисково-спасательные работы на промышленном предприятии завершены.

Но вражеская атака унесла жизни четырех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице".

Детали: Резниченко добавил, что работники ГСЧС за трое суток разобрали на предприятии более 325 тонн разрушенных металлоконструкций.

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Предыстория:

  • 15 июля российская армия нанесла серию ракетных ударов, в частности, по Днепру: ракеты попали в районе Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова и Рабочей улицы.
  • Сообщалось о трех погибших и 16 пострадавших. Один человек числился пропавшим безвести. 

Темы: Днепрвойна
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