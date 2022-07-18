Удар по Днепру: количество погибших возросло до 4
Понедельник, 18 июля 2022, 19:32
Спасатели достали тело четвертого погибшего из-под завалов на месте произошедшего 15 июля ракетного удара в Днепре.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно: "Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего из-за ракетного удара в Днепре.
Поисково-спасательные работы на промышленном предприятии завершены.
Но вражеская атака унесла жизни четырех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице".
Детали: Резниченко добавил, что работники ГСЧС за трое суток разобрали на предприятии более 325 тонн разрушенных металлоконструкций.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 15 июля российская армия нанесла серию ракетных ударов, в частности, по Днепру: ракеты попали в районе Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова и Рабочей улицы.
- Сообщалось о трех погибших и 16 пострадавших. Один человек числился пропавшим безвести.