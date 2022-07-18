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РФ назначила своего чиновника "главой правительства" оккупированной Запорожской области

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 июля 2022, 21:05
РФ назначила своего чиновника главой правительства оккупированной Запорожской области
Антон Кольцов, фото: СамолётЪ

Россияне назначили главой "правительства" оккупированной части Запорожской области Антона Кольцова, который занимал пост первого вице-губернатора Вологодской области РФ.

Источник: член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии РИА Новости

Прямая речь: "Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области".

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Детали: Кроме того, так называемым "министром по молодежной политике Запорожской области" оккупанты назначили Антона Тицкого, занимавшего должность советника руководителя Росмолодежи.

Что предшествовало: 14 июля марионеточные власти, назначенные оккупантами в Запорожской области, заявили, что хотят провести так называемый "референдум о вхождении в состав Российской Федерации" в начале осени.

Так называемый "глава временной администрации" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий – бывший украинский нардеп-регионал. В 2020 году он был избран депутатом облсовета от "Оппозиционного блока".

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Темы: Запорожская областьоккупацияРосcия
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