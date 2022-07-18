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Зеленський посилює боротьбу з корегувальниками російського вогню

Євген КізіловПонеділок, 18 липня 2022, 22:44
Володимир зеленський, фото Getty Images

На найближчому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача буде розглянуто питання боротьби із корегувальниками ворожого вогню.

Джерело: секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Це питання (боротьби з корегувальниками ворожого вогню – ред.) на контролі нашого президента. Не виключаю того, що на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, яке має відбутися цього тижня, це питання розглядатиметься. Президент таке завдання поставив. Ми таке засідання готуємо".

Деталі: Він також зазначив, що затримання таких людей правоохоронними органами відбуваються на території України щодня, проте не про всі випадки оголошується публічно.

За словами Данілова, найближчим часом також відбудеться чергова велика зустріч міжнародної оборонної конференції на базі "Рамштайн" у Німеччині, на якій буде присутній міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Нагадаємо: У понеділок голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім пообіцяв винагороду 100 доларів за інформацію, яка допоможе ловити корегувальників російського вогню у Миколаївській області.

Міністр оборони Олексій Резніков у понеділок повідомив про телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном про майбутню зустріч у рамках "Рамштайн" і анонсував "дуже хороші новини" зі США.

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Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
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