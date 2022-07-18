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Зеленский усиливает борьбу с корректировщиками российского огня

Евгений КизиловПонедельник, 18 июля 2022, 22:44
Владимир зеленский, фото Getty Images

На ближайшем заседании Ставки Верховного главнокомандующего будет рассмотрен вопрос борьбы с корректировщиками вражеского огня.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Этот вопрос (борьбы с корректировщиками вражеского огня – ред.) на контроле нашего президента. Не исключаю того, что на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего, которое должно состояться на этой неделе, этот вопрос будет рассматриваться. Президент такое задание поставил. Мы такое заседание готовим".

Детали: Он также отметил, что задержания таких людей правоохранительными органами происходят на территории Украины ежедневно, однако не обо всех случаях оглашается публично.

По словам Данилова, в ближайшее время также состоится очередная большая встреча международной оборонной конференции на базе "Рамштайн" в Германии, на которой будет присутствовать министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним: В понедельник глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал вознаграждение 100 долларов за информацию, которая поможет ловить корректировщиков российского огня в Николаевской области.

Министр обороны Алексей Резников в понедельник сообщил о телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином о предстоящей встречу в рамках "Рамштайн" и анонсировал "очень хорошие новости" из США.

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Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силы
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