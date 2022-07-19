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Штати пригрозили санкціями Ірану, якщо він надумає надати Росії бойові безпілотники

Анастасія КалатурВівторок, 19 липня 2022, 01:46
ФОТО: GETTY

США посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії безпілотники.

Джерело: спікер Держдепу США Нед Прайс, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми вже висловлювали наше занепокоєння щодо надання Іраном безпілотних технологій. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Всі наші санкції залишаються в силі. Будь-яка подібна операція призведе до низки санкцій, які є у нас в запасі, а також, ймовірно, низки санкцій із боку інших країн світу".

Передісторія:  Раніше стало відомо, що Іран готується надати Росії до кількох сотень безпілотників. Йдеться бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які можуть мати на озброєнні високоточні ракети. Російська делегація щонайменше двічі відвідувала аеродром Кашан у центральному Ірані в червні, щоб вивчити ці дрони.

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Теми: ІранСШАРосіясанкції
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