Штати пригрозили санкціями Ірану, якщо він надумає надати Росії бойові безпілотники

США посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії безпілотники.

Джерело: спікер Держдепу США Нед Прайс, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми вже висловлювали наше занепокоєння щодо надання Іраном безпілотних технологій. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Всі наші санкції залишаються в силі. Будь-яка подібна операція призведе до низки санкцій, які є у нас в запасі, а також, ймовірно, низки санкцій із боку інших країн світу".

Передісторія: Раніше стало відомо, що Іран готується надати Росії до кількох сотень безпілотників. Йдеться бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які можуть мати на озброєнні високоточні ракети. Російська делегація щонайменше двічі відвідувала аеродром Кашан у центральному Ірані в червні, щоб вивчити ці дрони.