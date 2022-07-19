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Штаты пригрозили санкциями Ирану, если он вздумает предоставить России боевые беспилотники

Анастасия КалатурВторник, 19 июля 2022, 01:46
ФОТО: GETTY

США усилят санкции против Ирана, если он решит предоставить России беспилотники.

Источник: спикер Госдепа США Нед Прайс, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы уже выражали нашу обеспокоенность по поводу предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая подобная операция приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, вероятно, ряду санкций со стороны других стран мира.

Предыстория: Ранее стало известно, что Иран готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотников. Речь идет о боевых беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129, которые могут иметь на вооружении высокоточные ракеты. Российская делегация, по меньшей мере, дважды посещала аэродром Кашан в центральном Иране в июне, чтобы изучить эти дроны.

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Темы: ИранСШАРосcиясанкции
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