У "Дії" з'являться англійською паспорт, водійські права і техпаспорт – Федоров

Михайло Федоров, фото з його Telegram

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсує появу в "Дії" англомовної версії закордонного паспорта, водійських прав і техпаспорта на авто.

Джерело: Telegram Fedorov

Деталі: Минулого тижня міністр розповідав, що деякі цифрові документи у "Дії" матимуть англійську версію.

18 липня Федоров і його команда розглянули конкретні приклади реалізації цього.

Пряма мова Федорова: "Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.

Це черговий крок до міжнародної інтеграції Дії. Вже завершуємо технічні деталі щодо розробки та невдовзі вийдемо з бета-тестом".