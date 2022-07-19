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У "Дії" з'являться англійською паспорт, водійські права і техпаспорт – Федоров

Олена РощінаВівторок, 19 липня 2022, 08:06
Михайло Федоров, фото з його Telegram

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсує появу в "Дії" англомовної версії закордонного паспорта, водійських прав і техпаспорта на авто. 

Джерело: Telegram Fedorov

Деталі: Минулого тижня міністр розповідав, що деякі цифрові документи у "Дії" матимуть англійську версію. 

18 липня Федоров і його команда розглянули конкретні приклади реалізації цього. 

 

Пряма мова Федорова: "Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. 

Це черговий крок до міжнародної інтеграції Дії. Вже завершуємо технічні деталі щодо розробки та невдовзі вийдемо з бета-тестом".

Теми: ДіяФедоровпаспорт
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