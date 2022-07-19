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В "Дія" появятся на английском паспорт, водительские права и техпаспорт – Федоров

Елена РощинаВторник, 19 июля 2022, 08:06
Михаил Федоров, фото из его Telegram

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсирует появление в приложении "Дія" англоязычной версии загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта на авто.

Источник: Telegram Fedorov

Детали: На прошлой неделе министр рассказывал, что некоторые цифровые документы в "Дія" будут иметь английскую версию.

18 июля Федоров и его команда рассмотрели конкретные примеры этого.

 

Прямая речь Федорова: "Мы переведем загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. Важно, что права и техпаспорт получат международное кодирование, используемое в ЕС, США и Канаде.

Это очередной шаг к международной интеграции "Дії". Уже завершаем технические детали разработки и вскоре выйдем с бета-тестом".

Темы: ДіяФедоровпаспорт
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