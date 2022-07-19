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Посол ЄС: Відсторонення Венедіктової не має вплинути на розслідування воєнних злочинів Росії

Вівторок, 19 липня 2022, 09:35

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас наголосив на необхідності зберегти співпраці з міжнародними партнерами щодо розслідування та судового переслідування російських воєнних злочинів.

Про це він написав у Twitter, коментуючи відсторонення генпрокурора Ірини Венедиктової, пише "Європейська правда".

"При відстороненні генерального прокурора України президентом Зеленським найважливішим – окрім конституційних процесів, які слідують за цим – є збереження хорошої роботи та співпраці з міжнародними партнерами щодо розслідування та судового переслідування російських воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.

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У США раніше заявили, що їм відомо про останні кадрові рішення української влади і вони будуть "ретельно стежити" за ситуацією, але на обмін інформацією, зокрема розвідувальною, це не вплине.

Нагадаємо, в неділю Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.

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Увечері в понеділок Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови Служби безпеки України та Венедіктової – з посади генеральної прокурорки.

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