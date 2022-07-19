Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол ЕС: Отстранение Венедиктовой не должно повлиять на расследование военных преступлений РФ

Вторник, 19 июля 2022, 09:35

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас отметил необходимость сохранить сотрудничества с международными партнерами по расследованию и судебному преследованию российских военных преступлений.

Об этом он написал в Twitter, комментируя отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой, пишет "Европейская правда".

"При отстранении генерального прокурора Украины президентом Зеленским важнейшим - кроме следующих за этим конституционных процессов - является сохранение хорошей работы и сотрудничества с международными партнерами по расследованию и судебному преследованию российских военных преступлений", - говорится в сообщении.

Реклама:

В США ранее заявили, что им известно о последних кадровых решениях украинских властей и они будут "тщательно следить" за ситуацией, но на обмен информацией, в том числе разведывательной, это не повлияет.

Напомним, в воскресенье Зеленский отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов позже подчеркнул, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.

ВИДЕО ДНЯ

Вечером в понедельник Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Баканова с должности главы Службы безопасности Украины и Венедиктовой – с должности генеральной прокурорки.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: