Посол ЕС: Отстранение Венедиктовой не должно повлиять на расследование военных преступлений РФ

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас отметил необходимость сохранить сотрудничества с международными партнерами по расследованию и судебному преследованию российских военных преступлений.

Об этом он написал в Twitter, комментируя отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой, пишет "Европейская правда".

"При отстранении генерального прокурора Украины президентом Зеленским важнейшим - кроме следующих за этим конституционных процессов - является сохранение хорошей работы и сотрудничества с международными партнерами по расследованию и судебному преследованию российских военных преступлений", - говорится в сообщении.

В США ранее заявили, что им известно о последних кадровых решениях украинских властей и они будут "тщательно следить" за ситуацией, но на обмен информацией, в том числе разведывательной, это не повлияет.

Напомним, в воскресенье Зеленский отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов позже подчеркнул, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.

Вечером в понедельник Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Баканова с должности главы Службы безопасности Украины и Венедиктовой – с должности генеральной прокурорки.