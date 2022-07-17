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Президент прокоментував рішення щодо Венедіктової й Баканова

Катерина ТищенкоНеділя, 17 липня 2022, 22:44
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території і працюють проти нашої держави.

Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави і зв’язків, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами РФ, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь.

Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посад генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України".

Що передувало: У неділю президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова.

Теми: Зеленський
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