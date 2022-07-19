Харків пережив ніч без обстрілів, а в Торецьк і село на Одещині вдарили ракети – ОВА

У ніч на 19 липня російська армія вдарила ракетами по Одещин, лише одну з семи ракет вдалося збити, постраждали 6 людей. Харків цієї ночі не обстрілювали, але в Чугуївський район області прилетіла ворожа ракета.

Джерело: дані обласних адміністрації станом на 8-му ранку 19 липня

Деталі: Також росіяни знову обстріляли Циркуни й Нікополь, вдарили ракетами по Торецьку, обстріляли промзону Краматорська, штурмували Верхньокам’янське.

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Одеська область: вночі ворог вдарив ракетами – 7 крилатих ракет типу "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря. Одну було збито силами протиповітряної оборони, 6 влучили по мирному селу.

Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння кількох приватних будинків та надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури. Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина. Пожежу оперативно ліквідовано. Інші наслідки з’ясовуються.

Сумська область: вночі були мінометні обстріли Краснопільської та Миропільської громад. Попередньо − без жертв і руйнувань.

ВІДЕО ДНЯ

Минулої доби росіяни знову обстрілювали території області. Били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадах.

За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів.

Дніпропетровська область: ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький район. У Нікополі – руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. Їх уже загасили. Пошкоджені кілька приватних будинків. Людей не зачепило.

У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду. Без руйнувань та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Харківська область: по Харкову вночі обстрілів не зафіксували.

Вночі в с. Коробочкіно Чугуївського району в результаті обстрілу на території приватного домоволодіння сталося загоряння.

Під ранок стався ракетний обстріл по Чугуївському районі, с. Башкирівка у лісі. Підтверджено одне влучання. Пожежі не було.

Внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.

Зранку через обстріл у Циркунах постраждала 1 цивільна особа.

Луганська область: росіяни намагалися вести штурм одночасно за чотирма напрямками. Верхньокам’янське атакували і з боку Лисичанського нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини.

Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки.

"Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіаудару. Усього по наших позиціях нанесено 4 ракетні удари, 2 авіаудари та здійснено 11 артобстрілів", – поінформував Сергій Гайдай.

Донецька область: росіяни гатять із РСЗВ "Град", РСЗВ "Ураган", артилерії. Під вогнем Авдіївка (житловий сектор, АКХЗ), Соледар (житловий сектор), Бахмут (житловий сектор).

Вночі і зранку – два ракетні удари по Торецьку, обстріл промзон Коаматорська і Курахового, артобстріл селища Новоукраїнка.

Інформації щодо загиблих і поранених поки що не надходило.

За добу – одна людина загинула, двоє поранених цивільних.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївська область: 18 липня ввечері окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район міста Миколаїв. В основному поцілили у приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Поранень зазнали жінка і чоловік.

Приблизно о 23:50 понеділка обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були за межами населених пунктів.

Тривають обстріли с. Широке. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією є пошкоджені житлові будинки, об‘єкти інфраструктури та господарські об‘єкти. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Херсонська область: бойові дії у Бериславському та Каховському районах.

Через постійні обстріли на території Херсонщини щодня горять ліси та поля. Лише за минулий тиждень рятувальники загасили 54 пожежі в екосистемах.

Ситуація в області напружена.