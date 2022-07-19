Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харків пережив ніч без обстрілів, а в Торецьк і село на Одещині вдарили ракети – ОВА

Олена РощінаВівторок, 19 липня 2022, 10:25

У ніч на 19 липня російська армія вдарила ракетами по Одещин, лише одну з семи ракет вдалося збити, постраждали 6 людей. Харків цієї ночі не обстрілювали, але в Чугуївський район області прилетіла ворожа ракета.

Джерело: дані обласних адміністрації станом на 8-му ранку 19 липня

Деталі: Також росіяни знову обстріляли Циркуни й Нікополь, вдарили ракетами по Торецьку, обстріляли промзону Краматорська, штурмували Верхньокам’янське.

Реклама:

Одеська область: вночі ворог вдарив ракетами – 7 крилатих ракет типу "Калібр",  випущені з акваторії Чорного моря. Одну було збито силами протиповітряної оборони, 6 влучили по мирному селу. 

Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння кількох приватних будинків та надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури. Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина. Пожежу оперативно ліквідовано. Інші наслідки з’ясовуються. 

Сумська область: вночі були мінометні обстріли Краснопільської та Миропільської громад. Попередньо − без жертв і руйнувань. 

ВІДЕО ДНЯ

Минулої доби росіяни знову обстрілювали території області. Били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадах. 

За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів. 

Дніпропетровська область: ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький район. У Нікополі – руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. Їх уже загасили. Пошкоджені кілька приватних будинків. Людей не зачепило. 

У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду. Без руйнувань та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. 

Харківська область: по Харкову вночі обстрілів не зафіксували. 

Вночі в с. Коробочкіно Чугуївського району в результаті обстрілу на території приватного домоволодіння сталося загоряння. 

Під ранок стався ракетний обстріл по Чугуївському районі, с. Башкирівка у лісі. Підтверджено одне влучання. Пожежі не було.

Внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає. 

Зранку через обстріл у Циркунах постраждала 1 цивільна особа

Луганська область: росіяни намагалися вести штурм одночасно за чотирма напрямками. Верхньокам’янське атакували і з боку Лисичанського нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. 

Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. 

"Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіаудару. Усього по наших позиціях нанесено 4 ракетні удари, 2 авіаудари та здійснено 11 артобстрілів", – поінформував Сергій Гайдай.

Донецька область: росіяни  гатять із  РСЗВ "Град", РСЗВ "Ураган", артилерії. Під вогнем Авдіївка (житловий сектор, АКХЗ), Соледар (житловий сектор), Бахмут (житловий сектор).

Вночі і зранку – два ракетні удари по Торецьку, обстріл промзон Коаматорська і Курахового, артобстріл селища Новоукраїнка.

Інформації щодо загиблих і поранених поки що не надходило. 

За добу – одна людина загинула, двоє поранених цивільних.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївська область: 18 липня ввечері окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район міста Миколаїв. В основному поцілили у приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Поранень зазнали жінка і чоловік. 

Приблизно о 23:50 понеділка обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були за межами населених пунктів. 

Тривають обстріли с. Широке. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією є пошкоджені житлові будинки, об‘єкти інфраструктури та господарські об‘єкти. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Херсонська область: бойові дії у Бериславському та Каховському районах.

Через постійні обстріли на території Херсонщини щодня горять ліси та поля. Лише за минулий тиждень рятувальники загасили 54 пожежі в екосистемах.

Ситуація в області напружена.

Теми: війнаХарківОдеська областьМиколаїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: