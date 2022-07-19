Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьков пережил ночь без обстрелов, а в Торецк и село на Одесщине ударили ракеты – ОВА

Елена РощинаВторник, 19 июля 2022, 10:25

В ночь на 19 июля российская армия ударила ракетами по Одесской области, только одну из семи ракет удалось сбить, пострадали 6 человек. Харьков этой ночью не обстреливали, но в Чугуевский район области прилетела вражеская ракета.

Источник: данные областных администрации по состоянию на 8 утра 19 июля

Детали: Также россияне снова обстреляли Циркуны и Никополь, ударили ракетами по Торецку, обстреляли промзону Краматорска, штурмовали Верхнекаменское.

Одесская область: ночью враг ударил ракетами – 7 крылатых ракет типа "Калибр", выпущенных с акватории Черного моря. Одна была сбита силами противовоздушной обороны, 6 попали по мирному селу.

В результате попадания произошло разрушение и возгорание нескольких частных домов и дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных домов, автомобили, школа, дом культуры. Пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок. Пожар оперативно ликвидирован. Остальные последствия выясняются.

Сумская область: ночью были минометные обстрелы Краснопольской и Миропольской общин. Предварительно – без жертв и разрушений.

За прошедшие сутки россияне снова обстреливали территории области. Били по Глуховской, Шалыгинской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманьской общинам.

ВИДЕО ДНЯ

За день враг выпустил более 150 мин и снарядов.

Днепропетровская область: враг обстрелял Никопольский и Криворожский район. В Никополе – разрушение на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары. Их уже потушили. Повреждены несколько частных домов. Людей не задело.

В Криворожском районе обстреляли Зеленодольскую общину. Без разрушений и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Харьковская область: по Харькову ночью обстрелы не зафиксировали.

Ночью в с. Коробочкино Чугуевского района в результате обстрела на территории частного домовладения произошло возгорание.

Под утро произошел ракетный обстрел по Чугуевскому району, с. Башкировка в лесу. Подтверждено одно попадание. Пожара не было.

В результате ночных обстрелов пострадавших нет.

Утром из-за обстрела в Циркунах пострадало 1 гражданское лицо.

Луганская область: россияне пытались вести штурм одновременно по четырем направлениям. Верхнекаменское атаковали и со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаревки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донбасса.

Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки.

"Многие наступления удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются. По Верхнекаменскому враг нанес еще и авиаудар. Всего по нашим позициям нанесены 4 ракетных удара, 2 авиаудара и совершено 11 артобстрелов", – проинформировал Сергей Гайдай.

Донецкая область: россияне бьют из РСЗО "Град", РСЗО "Ураган", артиллерии. Под огнем Авдеевка (жилой сектор, АКХЗ), Соледар (жилой сектор), Бахмут (жилой сектор).

Ночью и утром – два ракетных удара по Торецку, обстрел промзон Коаматорска и Курахово, артобстрел поселка Новоукраинка.

Информации о погибших и раненых пока не поступало.

За сутки один человек погиб, двое раненых гражданских.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Николаевская область: 18 июля вечером оккупанты обстреляли кассетными снарядами Корабельный район города Николаев. В основном попали в частный сектор – повреждены окна и крыша в частных домах. Ранения получили женщина и мужчина.

Приблизительно в 23:50 понедельника обстрелам подверглась Широковская община. Попадания были за пределами населенных пунктов.

Продолжаются обстрелы с. Широкое. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. По предварительной информации, есть поврежденные жилые дома, объекты инфраструктуры и хозяйственные объекты. Информация о пострадавших уточняется.

Херсонская область: боевые действия в Бериславском и Каховском районах.

Из-за постоянных обстрелов на территории Херсонщины ежедневно горят леса и поля. Только за прошлую неделю спасатели потушили 54 пожара в экосистемах.

Ситуация в области напряженная.

Темы: войнаХарьковОдесская областьНиколаев
Главное сегодня

В Венгрии вдруг заявили, что не против транзита оружия в Украину

ВСУ нанесли оккупантам значительные потери в Донецкой области – сводка Генштаба

Венедиктову переведут в дипломаты – Арахамия

Есть две кандидатуры на должность генпрокурора – источники

Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы

дополнено Рада уволила Венедиктову

Все новости...
война
"Глаза артиллерии" плюс "боги войны" равняется яркое уничтожение российской техники
Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы
Украина вернула еще 45 тел погибших защитников
Последние новости
20:23
Шесть французских САУ Caesar уже на пути в Украину – глава МИД
20:14
В Мариуполе не будет отопительного сезона, оккупанты все уничтожили – мэр
20:02
Почему устранили Баканова и Венедиктову. Силовая вертикаль Зеленского
19:57
Рада создала комиссию по надзору за поставками оружия в Украину
19:55
Группа отставных военачальников поможет с поставками защитного снаряжения в Украину
19:44
Учреждения без надлежащих бомбоубежищ не смогут начать офлайн-обучение – МВД
19:35
Президент Латвии поддерживает лишение гражданства за поддержку войны РФ против Украины
19:30
Украинские бойцы сбили российский беспилотник над Днепропетровщиной
19:29
РФ приговорила крымского татарина к 17 годам заключения за встречу, на которой его не было
19:21
Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства
Все новости...