Харьков пережил ночь без обстрелов, а в Торецк и село на Одесщине ударили ракеты – ОВА

В ночь на 19 июля российская армия ударила ракетами по Одесской области, только одну из семи ракет удалось сбить, пострадали 6 человек. Харьков этой ночью не обстреливали, но в Чугуевский район области прилетела вражеская ракета.

Источник: данные областных администрации по состоянию на 8 утра 19 июля

Детали: Также россияне снова обстреляли Циркуны и Никополь, ударили ракетами по Торецку, обстреляли промзону Краматорска, штурмовали Верхнекаменское.

Реклама:

Одесская область: ночью враг ударил ракетами – 7 крылатых ракет типа "Калибр", выпущенных с акватории Черного моря. Одна была сбита силами противовоздушной обороны, 6 попали по мирному селу.

В результате попадания произошло разрушение и возгорание нескольких частных домов и дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных домов, автомобили, школа, дом культуры. Пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок. Пожар оперативно ликвидирован. Остальные последствия выясняются.

Сумская область: ночью были минометные обстрелы Краснопольской и Миропольской общин. Предварительно – без жертв и разрушений.

ВИДЕО ДНЯ

За прошедшие сутки россияне снова обстреливали территории области. Били по Глуховской, Шалыгинской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманьской общинам.

За день враг выпустил более 150 мин и снарядов.

Днепропетровская область: враг обстрелял Никопольский и Криворожский район. В Никополе – разрушение на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары. Их уже потушили. Повреждены несколько частных домов. Людей не задело.

В Криворожском районе обстреляли Зеленодольскую общину. Без разрушений и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Харьковская область: по Харькову ночью обстрелы не зафиксировали.

Ночью в с. Коробочкино Чугуевского района в результате обстрела на территории частного домовладения произошло возгорание.

Под утро произошел ракетный обстрел по Чугуевскому району, с. Башкировка в лесу. Подтверждено одно попадание. Пожара не было.

В результате ночных обстрелов пострадавших нет.

Утром из-за обстрела в Циркунах пострадало 1 гражданское лицо.

Луганская область: россияне пытались вести штурм одновременно по четырем направлениям. Верхнекаменское атаковали и со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаревки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донбасса.

Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки.

"Многие наступления удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются. По Верхнекаменскому враг нанес еще и авиаудар. Всего по нашим позициям нанесены 4 ракетных удара, 2 авиаудара и совершено 11 артобстрелов", – проинформировал Сергей Гайдай.

Донецкая область: россияне бьют из РСЗО "Град", РСЗО "Ураган", артиллерии. Под огнем Авдеевка (жилой сектор, АКХЗ), Соледар (жилой сектор), Бахмут (жилой сектор).

Ночью и утром – два ракетных удара по Торецку, обстрел промзон Коаматорска и Курахово, артобстрел поселка Новоукраинка.

Информации о погибших и раненых пока не поступало.

За сутки один человек погиб, двое раненых гражданских.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Николаевская область: 18 июля вечером оккупанты обстреляли кассетными снарядами Корабельный район города Николаев. В основном попали в частный сектор – повреждены окна и крыша в частных домах. Ранения получили женщина и мужчина.

Приблизительно в 23:50 понедельника обстрелам подверглась Широковская община. Попадания были за пределами населенных пунктов.

Продолжаются обстрелы с. Широкое. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. По предварительной информации, есть поврежденные жилые дома, объекты инфраструктуры и хозяйственные объекты. Информация о пострадавших уточняется.

Херсонская область: боевые действия в Бериславском и Каховском районах.

Из-за постоянных обстрелов на территории Херсонщины ежедневно горят леса и поля. Только за прошлую неделю спасатели потушили 54 пожара в экосистемах.

Ситуация в области напряженная.