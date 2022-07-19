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Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы

Елена РощинаВторник, 19 июля 2022, 13:25
Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы
Краматорск после удара, фото из Telegram Павла Кириленко

Российские войска 19 июля нанесли удар по центральной части Краматорска, по меньшей мере, один человек погиб.

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь Гончаренко: "Удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели".

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Детали: Кириленко тоже сообщил о "громких взрывах в Краматорске": по предварительной информации, россияне ударили по центральной части города авиационными ракетами.

По состоянию на 13:33 известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском, отметил глава области.

В жилых многоэтажках, которые оказались в эпицентре удара, вспыхнули пожары. 

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ГСЧС в 14:39 сообщила, что в 12:55 в Краматорске в результате обстрела в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар балконов на третьем и четвертом этажах. В 13.15 пожар локализовали, а в 13.37 – ликвидировали.

По данным спасателей, в результате обстрела пострадали 10 человек, из которых 5 человек госпитализированы в больницу.

Этому предшествовало: В последние дни российская армия уже неоднократно наносила удары по промышленной зоне Краматорска.

Темы: КраматорскДонецкая областьвойна
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