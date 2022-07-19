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Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы

Елена РощинаВторник, 19 июля 2022, 13:25
Краматорск после удара, фото из Telegram Павла Кириленко

Российские войска 19 июля нанесли удар по центральной части Краматорска, по меньшей мере, один человек погиб.

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь Гончаренко: "Удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели".

Детали: Кириленко тоже сообщил о "громких взрывах в Краматорске": по предварительной информации, россияне ударили по центральной части города авиационными ракетами.

По состоянию на 13:33 известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском, отметил глава области.

В жилых многоэтажках, которые оказались в эпицентре удара, вспыхнули пожары. 

ГСЧС в 14:39 сообщила, что в 12:55 в Краматорске в результате обстрела в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар балконов на третьем и четвертом этажах. В 13.15 пожар локализовали, а в 13.37 – ликвидировали.

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По данным спасателей, в результате обстрела пострадали 10 человек, из которых 5 человек госпитализированы в больницу.

Этому предшествовало: В последние дни российская армия уже неоднократно наносила удары по промышленной зоне Краматорска.

Темы: КраматорскДонецкая областьвойна
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