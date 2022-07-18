9 окупантів із ЗАЕС госпіталізовані з пораненнями, є загиблі – мер Енергодару

Дев'ять російських військових з "охорони" Запорізької АЕС потрапили у лікарню з пораненнями, також серед них є загиблі.

Джерело: мер Енергодару, де розташована атомна станція, Дмитро Орлов у Telegram

Деталі: Він не називає причини того, що сталося, але повідомляє, що "на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС відбулася подія, внаслідок якої рашистів трохи поменшало фізично".

Пряма мова: "Оскільки зараз ходить багато домислів навколо цієї ситуації, оперувати будемо тільки відомими нам фактами станом на зараз і чекати на оновлення інформації.

Отже, що відомо точно. В другій половині дня в міську лікарню терміново доставлені 9 військових країни-терориста з пораненнями різної ступені важкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один з них у важкому стані - в реанімацію. Також є і загиблі, але назвати їх точну кількість наразі ми не можемо.

Як і не будемо домислювати, що ж стало причиною одночасного "прорідження" рядів окупантів на об’єкті, який вони начебто ретельно "охороняють". Про це, думаю, пізніше скажуть компетентні служби".

Більше деталей: Він додав, що росіяни "перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємці одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили".

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Що передувало: Раніше стало відомо, що російські окупанти встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС, із яких обстрілюють Нікополь.

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