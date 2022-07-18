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9 окупантів із ЗАЕС госпіталізовані з пораненнями, є загиблі – мер Енергодару

Євген КізіловПонеділок, 18 липня 2022, 21:31
ЗАЕС, фото Getty Images

Дев'ять російських військових з "охорони" Запорізької АЕС потрапили у лікарню з пораненнями, також серед них є загиблі.

Джерело: мер Енергодару, де розташована атомна станція, Дмитро Орлов у Telegram

Деталі: Він не називає причини того, що сталося, але повідомляє, що "на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС відбулася подія, внаслідок якої рашистів трохи поменшало фізично".

Пряма мова: "Оскільки зараз ходить багато домислів навколо цієї ситуації, оперувати будемо тільки відомими нам фактами станом на зараз  і чекати на оновлення інформації.  

Отже, що відомо точно. В другій половині дня в міську лікарню терміново доставлені  9 військових країни-терориста з пораненнями різної ступені важкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі  госпіталізовані в стаціонар. Один з них у важкому стані - в реанімацію. Також є і загиблі, але назвати їх точну кількість наразі ми не можемо.

Як і не будемо домислювати, що ж стало причиною одночасного "прорідження" рядів окупантів на об’єкті, який вони начебто ретельно "охороняють". Про це, думаю, пізніше скажуть компетентні служби".

Більше деталей: Він додав, що росіяни "перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємці одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше стало відомо, що російські окупанти встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС, із яких обстрілюють Нікополь.

Передісторія:

  • 4 березня російські війська захопили територію Запорізької атомної електростанції, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.
  • В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької атомної електростанції біля зруйнованого учбово-тренувального центру та енергоблоку №1.
  • На Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських військових, а також велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі і світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС.

Теми: ЗАЕСокупаціявійна
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