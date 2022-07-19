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Оккупанты похитили трех работников ЗАЭС

Евгений КизиловВторник, 19 июля 2022, 17:39
ЗАЭС, фото Getty Images

Российские военные вывезли в неизвестном направлении троих работников захваченной ими Запорожской атомной электростанции.

Источник: компания "Энергоатом" в Telegram

Детали: Сообщается, что это произошло в воскресенье и понедельник 17-18 июля. Похитили начальника службы охраны окружающей среды ЗАЭС Игоря Квашнина, заместителя начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергея Пихтина и мастера цеха дезактивации Елену Рябцеву.

В настоящее время местонахождение похищенных неизвестно.

Дословно: "Это очередная попытка захватчиков дестабилизировать работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая находится с марта под российской оккупацией".

Что предшествовало: В понедельник мэр Энергодара, где расположена атомная станция, Дмитрий Орлов сообщил, что девять российских военных из "охраны" Запорожской АЭС попали в больницу с ранениями, также среди них есть погибшие.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 марта российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции, они контролируют админздания и проход на станцию.
  • В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.
  • На Запорожской АЭС находятся около 500 российских военных, а также большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС.

Темы: ЗАЭСвойнаоккупация
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