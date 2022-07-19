Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль хоче швидко обрати керівника НАБУ: доручив скликати конкурсну комісію

"Українська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 18:02
Денис Шмигаль, Фото: пресслужба Кабміну

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду доручив невідкладно організувати перше засідання конкурсної комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро.

Джерело: пресслужба Кабміну

Пряма мова Шмигаля: "Доручаю секретаріату Кабінету міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро".

Деталі: Прем’єр висловив сподівання, що робота конкурсної комісії з обрання очільника НАБУ "буде швидкою та результативною".

Що було раніше:

  • 17 липня президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру активізувати роботу щодо обрання керівника НАБУ
  • 19 липня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила результати конкурсу, найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, відповідно, він має стати новим очільником САП.

Теми: Шмигаль НАБУ
Головне сьогодні

Україна зіткнулась із труднощами при доставці західної зброї на передову – WSJ

Шкодить репутації: Тищенко більше не голова закарпатської "Слуги народу"

В Угорщині раптом заявили, що не проти транзиту зброї до України

ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Донеччині – зведення Генштабу

Венедіктову переведуть у дипломати – Арахамія

Є дві кандидатури на посаду генпрокурора – джерела 

Усі новини...
Шмигаль
У Раді не було розмов про відставку Шмигаля – Арахамія
Восени Кабмін чи його частину можуть відправити у відставку – джерела
Кабмін миру і війни. Як Зеленський переріс свій уряд
Останні новини
03:19
Росіяни знову вдарили по Одеській області, без постраждалих
02:44
Путін заявив, що росіяни відійшли від Києва заради переговорів
02:00
Одещина: В Рені вибухнув бензовоз, є загиблий
01:36
Сумщина: Майже 80 "прильотів" по різних громадах
00:55
ЗСУ повністю знищили групу "вагнерівців"
00:20
Путін: Росія не заважатиме вивозити українське зерно в обмін на зняття продовольчих санкцій
23:53
Китай повторив мантру Кремля, що США винні у "кризі" в Україні
23:34
Якщо Росія анексує додаткові території України, ми відреагуємо швидко і жорстко – Білий дім
23:27
Домовленості щодо "зернового коридору" на просунутій стадії, але можуть зірватись – Кулеба
23:20
США передуть Україні додаткові HIMARS – Білий дім
Усі новини...