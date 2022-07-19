Шмигаль хоче швидко обрати керівника НАБУ: доручив скликати конкурсну комісію
Вівторок, 19 липня 2022, 18:02
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду доручив невідкладно організувати перше засідання конкурсної комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро.
Джерело: пресслужба Кабміну
Пряма мова Шмигаля: "Доручаю секретаріату Кабінету міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро".
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Деталі: Прем’єр висловив сподівання, що робота конкурсної комісії з обрання очільника НАБУ "буде швидкою та результативною".
Що було раніше:
- 17 липня президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру активізувати роботу щодо обрання керівника НАБУ
- 19 липня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила результати конкурсу, найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, відповідно, він має стати новим очільником САП.
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