Шмигаль хоче швидко обрати керівника НАБУ: доручив скликати конкурсну комісію

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду доручив невідкладно організувати перше засідання конкурсної комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро.

Джерело: пресслужба Кабміну

Пряма мова Шмигаля: "Доручаю секретаріату Кабінету міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро".

Деталі: Прем’єр висловив сподівання, що робота конкурсної комісії з обрання очільника НАБУ "буде швидкою та результативною".

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