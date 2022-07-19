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Шмигаль хоче швидко обрати керівника НАБУ: доручив скликати конкурсну комісію

"Українська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 18:02
Шмигаль хоче швидко обрати керівника НАБУ: доручив скликати конкурсну комісію
Денис Шмигаль, Фото: пресслужба Кабміну

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду доручив невідкладно організувати перше засідання конкурсної комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро.

Джерело: пресслужба Кабміну

Пряма мова Шмигаля: "Доручаю секретаріату Кабінету міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро".

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Деталі: Прем’єр висловив сподівання, що робота конкурсної комісії з обрання очільника НАБУ "буде швидкою та результативною".

Що було раніше:

  • 17 липня президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру активізувати роботу щодо обрання керівника НАБУ
  • 19 липня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила результати конкурсу, найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, відповідно, він має стати новим очільником САП.

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Теми: Шмигаль НАБУ
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