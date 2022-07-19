Шмыгаль хочет быстро избрать руководителя НАБУ: поручил созвать конкурсную комиссию
Вторник, 19 июля 2022, 18:02
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства поручил безотлагательно организовать первое заседание конкурсной комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро.
Источник: пресс-служба Кабмина
Прямая речь Шмыгаля: "Поручаю секретариату Кабинета министров Украины безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро".
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Детали: Премьер выразил надежду, что работа конкурсной комиссии по избранию главы НАБУ "будет быстрой и результативной".
Что предшествовало:
- 17 июля президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру активизировать работу по избранию руководителя НАБУ.
- 19 июля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила результаты конкурса, больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, соответственно, он должен стать новым главой САП.
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