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Шмыгаль хочет быстро избрать руководителя НАБУ: поручил созвать конкурсную комиссию

"Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 18:02
Шмыгаль хочет быстро избрать руководителя НАБУ: поручил созвать конкурсную комиссию
Денис Шмыгаль, Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства поручил безотлагательно организовать первое заседание конкурсной комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро.

Источник: пресс-служба Кабмина

Прямая речь Шмыгаля: "Поручаю секретариату Кабинета министров Украины безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро".

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Детали: Премьер выразил надежду, что работа конкурсной комиссии по избранию главы НАБУ "будет быстрой и результативной".

Что предшествовало:

  • 17 июля президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру активизировать работу по избранию руководителя НАБУ.
  • 19 июля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила результаты конкурса, больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, соответственно, он должен стать новым главой САП.

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Темы: ШмыгальНАБУ
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