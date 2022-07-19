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Шмыгаль хочет быстро избрать руководителя НАБУ: поручил созвать конкурсную комиссию

"Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 18:02
Денис Шмыгаль, Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства поручил безотлагательно организовать первое заседание конкурсной комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро.

Источник: пресс-служба Кабмина

Прямая речь Шмыгаля: "Поручаю секретариату Кабинета министров Украины безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро".

Детали: Премьер выразил надежду, что работа конкурсной комиссии по избранию главы НАБУ "будет быстрой и результативной".

Что предшествовало:

  • 17 июля президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру активизировать работу по избранию руководителя НАБУ.
  • 19 июля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила результаты конкурса, больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, соответственно, он должен стать новым главой САП.

Темы: ШмыгальНАБУ
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