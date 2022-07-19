Венедіктова заявила, що жодних колаборантів в її офісі не було

Колишня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заперечує, що в її офісі діяли колаборанти.

Джерело: Венедіктова в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Тут, у моєму Офісі, ми взагалі не можемо мати колаборантів, тому що колабораціонізм — це ті люди, які працювали на окупованій території. Тут не окупована територія".

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Деталі: Більше того, вона зазначила, що боротьба з державними зрадниками і колаборантами була головним пріоритетом для її офісу, і "він був дуже відкритим щодо цього".

На питання про справжню причину звільнення Венедіктова відповіла: "Ви знаєте, що моє крісло - це політичне крісло, і я була 16-м прокурором України за 30 років. Така справжня політика в Україні. Це моя відповідь".

Вона також дала зрозуміти, що не хоче публічно обговорювати це, оскільки Росія може цим скористається.

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Пряма мова: "Зараз президент виконує роль головнокомандувача. Він розуміє свою стратегію і тактику. І він приймає рішення, виходячи зі своїх поглядів".

Що передувало:

19 липня Верховна Рада і президент Володимир Зеленський звільнили Венедіктову з посади генпрокурора.

Як пояснили в Офісі президента, претензія до Венедіктової полягає в тому, що вона недостатньо працювала над очищенням свого органу від колаборантів і державних зрадників.

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