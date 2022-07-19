Венедиктова заявила, что никаких коллаборантов в ее офисе не было

Бывшая генеральная прокурор Ирина Венедиктова отрицает, что в ее офисе действовали коллаборанты.

Источник: Венедиктова в интервью CNN

Прямая речь: "Здесь, в моем офисе, мы вообще не можем иметь коллаборантов, потому что коллаборационизм - это те люди, которые работали на оккупированной территории. Здесь не оккупированная территория".

Более того, она отметила, что борьба с государственными изменниками и коллаборантами была главным приоритетом для ее офиса, и "он был очень открытым по этому поводу".

На вопрос о причине ее увольнения Венедиктова ответила: "Вы знаете, что мое кресло – это политическое кресло, и я была 16-м прокурором Украины за 30 лет. Такова настоящая политика в Украине. Это мой ответ".

Она также дала понять, что не хочет публично обсуждать причины своей отставки, поскольку Россия может этим воспользоваться.

Прямая речь: "Сейчас президент играет роль главнокомандующего. Он понимает свою тактику и стратегию. И он принимает решения, исходя из своих взглядов".

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Что предшествовало:

19 июля Верховная Рада и президент Владимир Зеленский уволили Венедиктову с должности генпрокурора.

Как пояснили в Офисе президента, претензия к Венедиктовой состоит в том, что она недостаточно работала над очищением своего органа от коллаборантов и государственных изменников.

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