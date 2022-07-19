Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США передуть Україні додаткові HIMARS – Білий дім

"Європейська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 23:20

Білий дім цього тижня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу у вівторок оголосив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Ми продовжимо надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про новий пакет допомоги із військовим обладнанням для України. Це буде 16-ий такий пакет на підтримку України з початку президентства Джо Байдена", – сказав він.

Кірбі уточнив, що до нового пакета допомоги увійдуть додаткові системи HIMARS, "які українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою", а також додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилерії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 8 липня підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої увійшли зокрема чотири додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Перед тим секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов стверджував, що Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що перші реактивні системи залпового вогню М270 прибули до країни.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: HIMARSСШАзброяУкраїна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: В російських підрозділах процвітає непокора і пияцтво

Якщо Росія анексує додаткові території України, ми відреагуємо швидко і жорстко – Білий дім

Україна зіткнулась із труднощами при доставці західної зброї на передову – WSJ

Шкодить репутації: Тищенко більше не голова закарпатської "Слуги народу"

В Угорщині раптом заявили, що не проти транзиту зброї до України

ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Донеччині – зведення Генштабу

Усі новини...
HIMARS
Шойгу наказав окупантам знищити ракетні системи ЗСУ великої дальності
Резніков чекає від Заходу ракети для HIMARS, які б'ють на 300 км
Останні новини
09:28
Росіяни обстріляли центр Гуляйполя, по Донбасу й Одещині випустили ракети – ОВА
09:24
Чи можуть ухилянтам від мобілізації видати повістку повторно – пояснює юрист
09:03
ЗСУ вже знищили 1 700 танків окупантів
08:54
Британська розвідка: Антонівський міст – ключова вразливість росіян на Херсонщині
08:42
Держдеп заявив про "огидну тактику" Росії і "просте рішення" щодо зерна
08:31
Парламент Італії у середу вирішуватиме долю уряду Драгі
08:28
фото Луганщина: ЗСУ зупинили наступ росіян біля Білогорівки – Гайдай
07:50
У Греції лісові пожежі вирують у передмісті Афін, евакуйовані сотні людей
07:45
фотоРосіяни знову атакували Нікополь: 30 снарядів, 2 загиблих, 9 поранених
07:10
Зведення Генштабу: В російських підрозділах процвітає непокора і пияцтво
Усі новини...