США передадут Украине дополнительные HIMARS – Белый дом

Белый дом на этой неделе должен объявить новый пакет военной помощи Украине.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге во вторник объявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби.

"Мы продолжим предоставлять Украине исторические уровни безопасности помощи. Позже на этой неделе администрация объявит о новом пакете помощи с военным оборудованием для Украины. Это будет 16-й такой пакет в поддержку Украины с начала президентства Джо Байдена", – сказал он.

Кирби уточнил, что в новый пакет помощи войдут дополнительные системы HIMARS, "которые украинцы использовали очень эффективно для изменения ситуации на поле боя", а также дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Напомним, президент США Джо Байден 8 июля подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов, в которую вошли в частности четыре дополнительных реактивных системы залпового огня HIMARS.

Прежде секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что Украина получила от США и союзников 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, но для контрнаступления требуется еще десятка единиц.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые реактивные системы залпового огня М270 прибыли в страну.