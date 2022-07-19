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США передадут Украине дополнительные HIMARS – Белый дом

"Европейская правда"Вторник, 19 июля 2022, 23:20

Белый дом на этой неделе должен объявить новый пакет военной помощи Украине.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге во вторник объявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби.

"Мы продолжим предоставлять Украине исторические уровни безопасности помощи. Позже на этой неделе администрация объявит о новом пакете помощи с военным оборудованием для Украины. Это будет 16-й такой пакет в поддержку Украины с начала президентства Джо Байдена", – сказал он.

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Кирби уточнил, что в новый пакет помощи войдут дополнительные системы HIMARS, "которые украинцы использовали очень эффективно для изменения ситуации на поле боя", а также дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Напомним, президент США Джо Байден 8 июля подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов, в которую вошли в частности четыре дополнительных реактивных системы залпового огня HIMARS.

Прежде секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что Украина получила от США и союзников 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, но для контрнаступления требуется еще десятка единиц.

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Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые реактивные системы залпового огня М270 прибыли в страну.

Темы: HIMARSСШАоружиеУкраина
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